***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kar Payı Dağı Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 25.03.2020 25.03.2020 27.03.2020 26.03.20202. Taksit(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AVISA, TRECUHE00018 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 11.03.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Yönetim Kurulumuzun toplam brüt 160.000.000,00 TL kar payının dağıtılması ve ödemelerin 100.000.000,00 TL'lik kısmının 25 Mart 2020 tarihinde, 60.000.000,00 TL'lik kısmının 28 Eylül 2020 tarihinde, iki taksit halinde nakden yapılmasına ilişkin teklifinin aynı tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanarak karara bağlandığı kamuya duyurulmuştu.Bilindiği üzere, 16.04.2020 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13 üncü maddede sermaye şirketlerince 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25'ine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin ise dağıtıma konu edilemeyeceği, düzenlemelerin yürürlük tarihi itibarıyla karar alınmış ancak kısmi ödeme yapılmış ise %25'i aşan kısmın 30.09.2020 tarihine kadar erteleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu erteleme, 18.09.2020 tarih ve 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 ay süreyle, 30.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.Şirketimizin 11.03.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında dönem karının %68,34'nün net kar payı olarak dağıtılması kararlaştırılmış olup, 25 Mart tarihindeki 1. taksit temettü ödemesi zamanında gerçekleştirilmiştir. 28 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2. taksit temettü ödemesi ise anılan Geçici 13 üncü madde ve "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 Üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile getirilen düzenlemeler nedeniyle öngörülen tarihte yapılamayacaktır.Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğünün sona ermesini takiben 2. taksit temettü ödemesi gecikmesizin yapılacak olup, yatırımcılarımız konu hakkında bilgilendirilecektir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 180.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 54.794.243Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 272.967.477 272.967.4774. Vergiler ( - ) -63.830.222 -63.830.2225. Net Dönem Kârı 209.137.255 209.137.2556. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 10.145.658,45 10.145.658,458. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 198.991.596,55 198.991.596,55Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 198.991.596,55 198.991.596,559. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 8.745.970 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 207.737.566,55 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 9.000.000 0* Nakit 9.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 151.000.000 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 15.100.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 23.891.596,55 23.891.596,5520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 136.000.000 0 68,34 0,75556 75,5556TOPLAM 136.000.000 0 68,34 0,75556 75,5556Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876248BIST