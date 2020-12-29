***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılına ait 2.taksit temettünün dağıtım tarihi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 16.04.2020 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13 üncü madde ile getirilen düzenlemelerin 18.09.2020 tarih ve 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca üç ay uzatılmış olması nedeniyle, temettünün 2. taksidinin ödenme tarihinin belirlenmesiKarar Tarihi 29.09.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AVISA, TRECUHE00018 1. Taksit 0,5555555 55,55555 15 0,4722221 47,22221AVISA, TRECUHE00018 2. Taksit 0,3333333 33,33333 15 0,2833333 28,33333AVISA, TRECUHE00018 TOPLAM 0,8888888 88,88888 15 0,7555554 75,55554Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 25.03.2020 25.03.2020 27.03.2020 26.03.20202. Taksit 06.01.2021 06.01.2021 08.01.2021 07.01.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AVISA, TRECUHE00018 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 23.09.2020 tarihli özel durum açıklamasındaYönetim Kurulumuzun toplam brüt 160.000.000,00 TL kar payının dağıtılması ve ödemelerin 100.000.000,00 TL'lik kısmının 25 Mart 2020 tarihinde, 60.000.000,00 TL'lik kısmının 28 Eylül 2020 tarihinde, iki taksit halinde nakden yapılmasına ilişkin teklifinin 11.03.2020 tarihli tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanarak karara bağlandığı, 25 Mart tarihindeki 1. taksit temettü ödemesinin zamanında gerçekleştirildiği, ancak 16.04.2020 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13 üncü madde ile getirilen düzenlemelerin 18.09.2020 tarih ve 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca üç ay uzatılmış olması nedeniyle 2. taksit temettü ödemesinin öngörülen tarihte yapılamayacağı, Bununla birlikte, söz konusu düzenlemelerin yürürlüğünün sona ermesini takiben 2. taksit temettü ödemesinin gecikmesizin yapılacağı ve yatırımcılarımızın konu hakkında bilgilendirileceğikamuya duyurulmuştu.Yönetim Kurulu 29.12.2020 tarihli toplantısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13 üncü madde ile getirilen düzenlemelerin yürürlüğünün sona ermesi koşuluyla, 11.03.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan brüt 60.000.000,00 TL'lik 2. taksit temettü ödemesinin 06.01.2021 tarihinde nakden yapılması kararlaştırılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 180.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 54.794.243Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 272.967.477 272.967.4774. Vergiler ( - ) -63.830.222 -63.830.2225. Net Dönem Kârı 209.137.255 209.137.2556. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 10.145.658,45 10.145.658,458. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 198.991.596,55 198.991.596,55Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 198.991.596,55 198.991.596,559. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 8.745.970 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 207.737.566,55 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 9.000.000 0* Nakit 9.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 151.000.000 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 15.100.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 23.891.596,55 23.891.596,5520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 136.000.000 0 68,34 0,75556 75,5556TOPLAM 136.000.000 0 68,34 0,75556 75,5556Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895510BIST