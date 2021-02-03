***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.02.2021 15:20
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas sözleşme tadili- kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı, tavan artışı & e-YK toplantısı hk. bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 03.02.2021 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonunda sona ermiş olması nedeniyle, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL olarak belirlenmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca yönetim kurulu toplantılarının fiziksel toplantının yanı sıra, elektronik ortamda yapılabilmesinin uygun bulunmasına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 13. no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ekli tadil metninin kabulüne, Söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
karar verildi.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 avivasa esas sözleşme tadil metni TR.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907202
BIST