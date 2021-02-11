***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.02.2021 22:00
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kaıtlı sermaye tavanı işlemlerimiz için SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.02.2021
Ek Açıklamalar
Sermay
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0260
En Düşük
7,0219
18:058,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5412
En Düşük
8,5271
18:05412,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -5,55
|Açılış
|: 412,26
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
411,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0232
|7,0259
|% 0,00
|
|Euro
|8,5337
|8,5412
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,6771
|9,7256
|% -0,53
|
|Frank
|7,8642
|7,9115
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8672
|1,8765
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|0,15
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,00
|
|B. Petrol
|60,88
|60,88
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
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17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında