***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kaıtlı sermaye tavanı işlemlerimiz için SPK onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2020Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.02.2021Ek AçıklamalarSermay