***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2021 13:08
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İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.02.2021
Ek Açıklamalar
Söz konusu tadil 16 Mart 2021 tarihli genel kurul toplantısında görüşümek üzere gündeme alınmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 avivasa esas sözleşme tadil metni TR.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909598
BIST
14:491.557
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:49
|VAKFN
|12,32
|12.369.682
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
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|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
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|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|152.889.391
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
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|DARDL
|31,60
|4.753.698
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|PSDTC
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|1.438.380.886
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|THYAO
|12,30
|943.216.820
|% 2,50
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|TCELL
|17,00
|605.999.886
|% 1,98
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|GARAN
|10,02
|558.091.637
|% 1,01
|
|GSDHO
|2,74
|318.956.485
|% 1,48
|
|ALBRK
|2,29
|231.326.689
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,53
|245.286.972
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,44
|137.585.241
|% 0,00
|
|PETKM
|5,00
|438.736.701
|% 0,40
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9707
|6,9732
|% -0,89
|
|Euro
|8,4580
|8,4638
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,6692
|9,7177
|% -0,48
|
|Frank
|7,8008
|7,8477
|% -0,71
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% -0,89
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,47
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-20,00
|
|Tam
|2.706
|2.775
|-20,60
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-9,97
|
|Çeyrek
|656
|671
|-4,98
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,03
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|B. Petrol
|63,44
|63,44
|1,01
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