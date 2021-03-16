***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2021 21:53
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel kurul kararı hk. bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Söz konusu tadil 16 Mart 2021 tarihli genel kurul toplantısında onaylanarak karara bağlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 avivasa esas sözleşme tadil metni TR.pdf
EK: 2 tutanak.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918566
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0161
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05417,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,19
|Açılış
|: 417,34
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|5,17
|10.890.651
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.724.303
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.357.159
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.325.841
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.905
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|4.437.172
|% -9,97
|
|CASA
|152,40
|2.644.547
|% -9,93
|
|GRNYO
|3,36
|17.168.406
|% -7,69
|
|SERVE
|17,00
|566.528
|% -7,31
|
|EPLAS
|34,00
|8.923.620
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KOZAL
|126,30
|1.358.366.014
|% 2,27
|
|OTKAR
|439,10
|1.283.059.211
|% 0,71
|
|FROTO
|208,40
|1.070.454.706
|% 9,97
|
|THYAO
|14,74
|950.732.604
|% 0,34
|
|GSRAY
|4,14
|891.340.257
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,25
|476.524.886
|% 0,90
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,83
|935.721.183
|% 3,16
|
|TSKB
|1,71
|201.160.209
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5069
|7,5166
|% -0,21
|
|Euro
|8,9429
|8,9536
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,3915
|10,4436
|% -0,49
|
|Frank
|8,0747
|8,1233
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9938
|2,0038
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-0,38
|
|Altın Gr.
|417
|418
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,91
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,12
|
|B. Petrol
|68,29
|68,29
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında