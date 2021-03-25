***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2021 17:10
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı değişikliği tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 24.03.2021
Ek Açıklamalar
Söz konusu tadil 16 Mart 2021 tarihli genel kurul toplantısında onaylanarak karara bağlanan kayıtlı sermaye tavanı değişikliği 24.03.2021 tarihinde tescil olunmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 avivasa esas sözleşme tadil metni TR.pdf
EK: 2 tutanak.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920516
BIST
17:131.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,69
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:137,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0306
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:139,4393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0544
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:13444,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,43
|Açılış
|: 444,22
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:13
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|58.451.789
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.595.997
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.043.640
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,11
|2.982.789.142
|% -1,25
|
|SASA
|46,78
|1.691.865.725
|% -1,10
|
|KOZAL
|122,60
|1.168.399.741
|% 3,20
|
|THYAO
|12,72
|877.608.786
|% -2,23
|
|PETKM
|5,73
|841.409.578
|% 1,96
|
|GARAN
|7,11
|2.982.789.142
|% -1,25
|
|TSKB
|1,41
|268.846.545
|% -3,42
|
|SKBNK
|1,19
|218.810.432
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|357.491.212
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,90
|294.475.543
|% -0,52
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9474
|7,9516
|% 0,39
|
|Euro
|9,4100
|9,4393
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,8668
|10,9213
|% 0,53
|
|Frank
|8,4509
|8,5018
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 0,24
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|4,48
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|29,00
|
|Tam
|2.929
|3.005
|24,79
|
|Yarım
|1.416
|1.454
|11,99
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|-1,93
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:24IZTAR
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 420, 370 adet işlem
-
17:22AKFGY
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 217, 249 adet işlem
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, EREGL, GUBRF
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 27 kaybederek (% -0.27 ) 1, 216
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, ISGSY, IZFAS, SEYKM, ISKPL, TGSAS, TMSN, IDEAS, KSTUR, YESIL