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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

20.05.2021 14:24



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Haluk Dinçer Yönetim Kurulu Başkanı, Antonio Cano Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN İÇ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK uyarınca, Lütfiye Yeşim Uçtum ve Hüseyin Gürer ilgili yönetmelikteki yükümlülükleri yerine getirmek üzere iç sistemlerden sorumlu YK üyesi olarak atanmıştır. Buna ek olarak, Kurumsal Yönetim Tebliğ'i uyarınca, komite yapısı kurulmuş olup, detaylara KAP'tan ulaşılabilmektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936950


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