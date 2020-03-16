***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2020 12:04
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-29.02.2020 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 190.270.353 TL, hayat dışı 14.525.486 TL olmak üzere toplam 204.795.839 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829221
BIST
13:0589.696
En Yüksek
|Değişim
|: -6,18%
|| -5.909,46
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
13:056,3826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0531
|Açılış
|: 6,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3847
En Düşük
6,2780
13:057,1310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0980
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:05312,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,39
|Açılış
|: 312,78
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|49.607.219
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,13
|8.758.560
|% 6,60
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|BNTAS
|1,87
|5.570.652
|% 2,19
|
|AVISA
|12,69
|231.464
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|6.359.192
|% -10,00
|
|TURGG
|36,00
|217.726
|% -10,00
|
|VKFYO
|1,35
|647.816
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.119.936
|% -10,00
|
|ASELS
|23,60
|349.014.778
|% -7,31
|
|THYAO
|8,54
|279.240.470
|% -6,56
|
|GARAN
|8,41
|267.500.317
|% -6,66
|
|ECILC
|3,74
|152.202.119
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,11
|93.290.481
|% -4,52
|
|ODAS
|1,27
|72.691.302
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,88
|49.382.728
|% -7,37
|
|YKBNK
|2,11
|93.290.481
|% -4,52
|
|EKGYO
|1,16
|48.848.513
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,50
|20.863.516
|% -7,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7982
|7,8373
|% 0,65
|
|Frank
|6,7381
|6,7787
|% 1,69
|
|Riyal
|1,6935
|1,7020
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.518
|1.519
|-11,73
|
|Altın Gr.
|313
|313
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.085
|2.138
|14,60
|
|Yarım
|1.008
|1.034
|7,07
|
|Çeyrek
|505
|517
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|13,14
|13,18
|-1,57
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|-0,28
|
|B. Petrol
|31,22
|31,22
|-2,63
|