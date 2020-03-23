***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 15:54
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 23.03.2020 tarihli kararı uyarınca,
Yönetim kurulu üyemiz Hayri Çulhacı'nın istifasının kabulune, istifaen boşalan üyeliğe atanmak üzere, Bülent Oğuz'un ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere atanmasına karar verildi.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831449
BIST
17:5384.748
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -1.048,00
|Açılış
|: 83.044
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|: 85.796
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En Düşük
82.528
17:536,5880
En Yüksek
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|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,5266
17:537,1214
En Yüksek
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|: 1,42%
|| 0,0998
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 323,31
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|Önceki Kapanış
|: 315,83
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323,73
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|13,64
|117.406.054
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.496.713
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.560.839
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.278.880
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,80
|8.000.868
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|6,97
|1.482.540.236
|% -6,57
|
|ASELS
|20,82
|586.668.097
|% -2,71
|
|THYAO
|7,74
|467.973.632
|% -3,01
|
|YKBNK
|1,77
|338.388.108
|% -5,85
|
|ISFIN
|2,74
|290.560.419
|% -9,87
|
|GARAN
|6,97
|1.482.540.236
|% -6,57
|
|YKBNK
|1,77
|338.388.108
|% -5,85
|
|ISFIN
|2,74
|290.560.419
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,70
|70.928.402
|% -6,67
|
|ODAS
|1,17
|104.520.757
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6328
|7,6711
|% 0,35
|
|Frank
|6,6831
|6,7233
|% 0,98
|
|Riyal
|1,7462
|1,7550
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.532
|1.533
|33,56
|
|Altın Gr.
|323
|324
|7,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,87
|12,90
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|0,06
|
|B. Petrol
|25,83
|25,83
|-1,15
|
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