***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 23.03.2020 tarihli kararı uyarınca,Yönetim kurulu üyemiz Hayri Çulhacı'nın istifasının kabulune, istifaen boşalan üyeliğe atanmak üzere, Bülent Oğuz'un ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere atanmasına karar verildi.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831449BIST