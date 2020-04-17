***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2020 12:44
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 306.720.951 TL, hayat dışı 21.220.445 TL olmak üzere toplam 327.941.396 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838878
BIST
14:0398.565
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 2.316,11
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.653
En Düşük
97.601
14:036,8408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -0,1040
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8362
14:037,4185
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1148
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4141
14:03373,42
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -10,35
|Açılış
|: 373,44
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
372,60
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.475.710
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|18.111.750
|% 9,99
|
|AYCES
|17,54
|556.310
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|10.286.643
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|PGSUS
|51,30
|1.150.537.470
|% 2,76
|
|THYAO
|10,55
|586.723.514
|% 3,84
|
|GARAN
|8,57
|529.566.798
|% 3,88
|
|ASELS
|27,38
|485.743.653
|% 2,70
|
|AKBNK
|5,86
|428.618.352
|% 3,72
|
|KARSN
|1,46
|159.410.126
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,67
|72.287.783
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,02
|184.897.821
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,08
|84.981.565
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,86
|428.618.352
|% 3,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5381
|8,5810
|% -1,01
|
|Frank
|7,0633
|7,1059
|% -0,91
|
|Riyal
|1,8255
|1,8346
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-31,23
|
|Altın Gr.
|373
|374
|-10,13
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.456
|-67,10
|
|Tam
|2.472
|2.531
|-65,30
|
|Yarım
|1.201
|1.230
|-33,60
|
|Çeyrek
|602
|615
|-16,70
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,11
|
|B. Petrol
|28,53
|28,53
|0,71
|
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