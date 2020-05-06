***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2020 22:45
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1) Şirketimizin 6 Mayıs 2020 tarihli 22:20 saatinde açıklamış olduğu 31 Mart 2020 tarihli Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğleri uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanan ve onaylanacak olan yasal finansal tablolaları, Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğleri uyarınca hazırlanmaktadır.
2) Açıklamakta olduğumuz 31 Mart 2020 tarihli Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup, yalnızca bilgi amaçlıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843213
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,2008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2014
En Düşük
7,1808
18:057,7919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7919
En Düşük
7,7461
18:05390,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,84
|Açılış
|: 390,33
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8577
|8,9021
|% 0,91
|
|Frank
|7,3548
|7,3991
|% 1,45
|
|Riyal
|1,9111
|1,9207
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-19,34
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.549
|9,10
|
|Tam
|2.568
|2.616
|13,40
|
|Yarım
|1.253
|1.279
|6,50
|
|Çeyrek
|625
|640
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|14,82
|14,86
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|29,86
|29,86
|-1,11
|