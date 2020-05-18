***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2020 11:21
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020
-
30.04.2020 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 397.654.076
TL, hayat dışı
25.572.648
TL olmak üzere toplam 423.226.724 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845699
BIST
15:41101.701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 1.933,11
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
15:416,8686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0327
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
15:417,4434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0147
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
15:41387,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 387,04
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.261.658
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.386.638
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|55.599.107
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.200.670
|% 10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|57.278.041
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,76
|961.953.863
|% 6,11
|
|ALKIM
|13,00
|720.812.126
|% -8,45
|
|THYAO
|10,86
|676.478.962
|% 2,65
|
|GARAN
|7,80
|598.322.251
|% 1,30
|
|PGSUS
|54,20
|453.605.579
|% 6,48
|
|EKGYO
|1,31
|192.767.422
|% 4,80
|
|CEMAS
|1,10
|132.686.034
|% 3,77
|
|ISFIN
|4,09
|441.002.242
|% 4,87
|
|KARSN
|1,78
|181.913.590
|% 3,49
|
|SASA
|10,76
|961.953.863
|% 6,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3171
|8,3589
|% -0,16
|
|Frank
|7,0362
|7,0786
|% -0,54
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|6,74
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.537
|17,60
|
|Tam
|2.564
|2.603
|18,10
|
|Yarım
|1.251
|1.272
|8,80
|
|Çeyrek
|626
|636
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,83
|0,13
|
|B. Petrol
|34,58
|34,58
|2,08
|