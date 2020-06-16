***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2020 15:09
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.05.2020 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 491.239.408 TL, hayat dışı 30.568.274 TL olmak üzere toplam 521.807.682 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851374
BIST
17:58111.109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.553,46
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:586,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:587,6991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:58380,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,68
|Açılış
|: 380,15
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|13,53
|74.686.501
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.771.460
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.567.647
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|199.698.936
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|84.468.974
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|374.001
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|786.575
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.747.690
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.308.377
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,02
|6.120.877
|% -7,22
|
|GARAN
|8,23
|1.222.019.179
|% 2,11
|
|ASELS
|32,62
|1.197.510.316
|% 2,00
|
|ODAS
|2,19
|917.634.139
|% 7,35
|
|ISFIN
|4,00
|801.925.560
|% 1,78
|
|TCELL
|14,88
|782.462.990
|% 3,05
|
|ODAS
|2,19
|917.634.139
|% 7,35
|
|EKGYO
|1,94
|666.038.900
|% 1,57
|
|KARSN
|2,34
|594.780.871
|% 4,93
|
|IEYHO
|0,90
|195.817.420
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,31
|696.520.769
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5859
|8,6289
|% 0,14
|
|Frank
|7,1715
|7,2147
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|3,00
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.487
|3,50
|
|Tam
|2.536
|2.555
|3,60
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|1,80
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,47
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|40,77
|40,77
|1,05
|