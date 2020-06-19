***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 14:23
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19.06.2020 tarihli kararı ile,
Yönetim kurulu üyesi Sir Adrian Alastair Montague yönetim kurulu üyeliğinden ve başkan yardımcılığından istifasının kabulüne ve yönetim kurulu üyesi Patrick Dixneuf'un yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmak üzere atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852006
BIST
14:32113.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 990,38
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
14:326,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
14:327,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
14:32381,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,86
|Açılış
|: 381,73
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,76
|38.643.498
|% 9,92
|
|AKSGY
|4,06
|38.457.777
|% 8,85
|
|KRDMA
|3,31
|148.873.499
|% 6,77
|
|TCELL
|17,29
|1.537.154.841
|% 6,53
|
|MERIT
|21,70
|49.591
|% 6,16
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.038.559
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|11.995.286
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|393.033
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|27.814.050
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,12
|2.272.160.309
|% 2,63
|
|TCELL
|17,29
|1.537.154.841
|% 6,53
|
|TSPOR
|7,76
|647.780.618
|% -3,60
|
|GARAN
|8,17
|612.163.434
|% 0,49
|
|ASELS
|32,52
|577.191.630
|% -0,25
|
|KRDMD
|3,12
|2.272.160.309
|% 2,63
|
|EKGYO
|1,86
|340.500.765
|% -2,11
|
|TSKB
|1,27
|180.078.853
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,98
|232.509.359
|% 0,51
|
|PETKM
|4,08
|389.537.180
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4605
|8,5030
|% -0,37
|
|Frank
|7,1831
|7,2264
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|8,82
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.497
|10,20
|
|Tam
|2.548
|2.560
|8,50
|
|Yarım
|1.242
|1.252
|5,10
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,79
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:47TKFEN
Yüzde 5.12 oranında artışla 17.24 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 709, 731 adet işlem
-
14:46KLNMA
Yüzde 4.64 oranında artışla 43.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 611, 778 adet işlem
-
14:45KLNMA
Yüzde 4.50 oranında artışla 43.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 610, 017 adet işlem
-
14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1113, 69 artarak (% 1.06 ) 105, 701
-
14:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, DENGE, EGCEY, EKIZ, ARTI, UZERB, EGCYH