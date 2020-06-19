***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 19.06.2020 tarihli kararı ile,Yönetim kurulu üyesi Sir Adrian Alastair Montague yönetim kurulu üyeliğinden ve başkan yardımcılığından istifasının kabulüne ve yönetim kurulu üyesi Patrick Dixneuf'un yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmak üzere atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852006BIST