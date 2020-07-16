***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 14:52
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 619.487.902 TL, hayat dışı 37.685.837 TL olmak üzere toplam 657.173.739 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860073
BIST
15:01119.325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 1.583,82
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
15:016,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
15:017,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8069
15:01398,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,88
|Açılış
|: 398,13
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|33,22
|12.147.363
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.550.837
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.332.391
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|19.952.568
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.411.956
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,08
|12.512.891
|% -4,80
|
|RTALB
|35,78
|31.435.528
|% -4,13
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|AYEN
|6,41
|10.551.520
|% -3,75
|
|TSPOR
|4,88
|853.969.721
|% -3,56
|
|TSPOR
|4,88
|853.969.721
|% -3,56
|
|EKGYO
|2,31
|754.321.436
|% -1,28
|
|GARAN
|8,02
|740.970.119
|% 1,78
|
|THYAO
|12,15
|676.847.000
|% 2,97
|
|TRKCM
|4,66
|647.082.082
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,31
|754.321.436
|% -1,28
|
|IHLGM
|1,88
|329.792.870
|% 4,44
|
|TSPOR
|4,88
|853.969.721
|% -3,56
|
|TRKCM
|4,66
|647.082.082
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,68
|226.778.437
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5837
|8,6267
|% -0,24
|
|Frank
|7,2265
|7,2700
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8231
|1,8323
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-5,88
|
|Altın Gr.
|398
|399
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.609
|-8,50
|
|Tam
|2.664
|2.677
|-8,80
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|-4,30
|
|Çeyrek
|649
|656
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|-0,30
|