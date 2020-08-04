***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2020 22:44
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1) Şirketimizin 4 Ağustos 2020 tarihli 22:22 saatinde açıklamış olduğu 30 Haziran 2020 tarihli Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğleri uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanan ve onaylanacak olan yasal finansal tablolaları, Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğleri uyarınca hazırlanmaktadır.
2) Açıklamakta olduğumuz 30 Haziran 2020 tarihli Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup, yalnızca bilgi amaçlıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865103
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0326
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9422
En Düşük
6,8794
18:058,2151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0495
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2336
En Düşük
8,1274
18:05447,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,82
|Açılış
|: 447,73
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
448,36
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9891
|9,0342
|% -0,78
|
|Frank
|7,5221
|7,5674
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8338
|1,8430
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.026
|6,58
|
|Altın Gr.
|448
|448
|5,98
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.982
|31,80
|
|Tam
|3.021
|3.069
|32,80
|
|Yarım
|1.466
|1.496
|16,00
|
|Çeyrek
|735
|750
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,85
|0,08
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|-0,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
-
17:58TEKTU
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 268 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
-
17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de