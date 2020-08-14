***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2020 17:22
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.07.2020 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 721.796.963 TL, hayat dışı 40.324.608 TL olmak üzere toplam 762.121.571 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869068
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0421
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3857
En Düşük
7,3269
18:058,7371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0590
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7410
En Düşük
8,6435
18:05461,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 461,33
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3788
|7,3830
|% 0,57
|
|Euro
|8,7311
|8,7371
|% 0,68
|
|Sterlin
|9,6445
|9,6929
|% 0,87
|
|Frank
|8,0861
|8,1349
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9626
|1,9725
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-9,94
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,74
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,13
|
|B. Petrol
|44,77
|44,77
|-0,19
|