***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, 26.10.2020 tarihli kararıyla,Adrian Alastair Sir Adrian Montague'in yönetim kurulundan istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK.'nun 363. maddesi uyarınca, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, JOSE IGNACIO IZQUIERDO SAUGAR'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere atanmasına atama nedeniyle tekrar vazife taksimi yapılmasına ve Haluk Dinçer'in Yönetim Kurulu Başkanı ve JOSE IGNACIO IZQUIERDO SAUGAR'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine karar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884083BIST