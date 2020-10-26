***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 19:33
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 26.10.2020 tarihli kararıyla,
Adrian Alastair Sir Adrian Montague'in yönetim kurulundan istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK.'nun 363. maddesi uyarınca, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, JOSE IGNACIO IZQUIERDO SAUGAR'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere atanmasına atama nedeniyle tekrar vazife taksimi yapılmasına ve Haluk Dinçer'in Yönetim Kurulu Başkanı ve JOSE IGNACIO IZQUIERDO SAUGAR'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine karar vermiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884083
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