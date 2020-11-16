***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2020 15:08
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.10.2020 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 1.036.073.994 TL, hayat dışı 56.260.194 TL olmak üzere toplam 1.092.334.188 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888665
BIST
17:551.292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.292
17:557,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
17:559,1411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0537
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
17:55468,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,59
|Açılış
|: 468,92
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler17:53
|FLAP
|9,35
|142.189.534
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|8.625.994
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.123.365
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|37.932.748
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.217.204
|% 10,00
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|THYAO
|11,91
|3.841.582.893
|% 3,57
|
|GARAN
|8,99
|3.298.558.889
|% 1,47
|
|KRDMD
|4,38
|1.698.531.495
|% 0,46
|
|PGSUS
|56,80
|1.198.777.305
|% 3,56
|
|YKBNK
|2,88
|1.068.278.375
|% -0,69
|
|KRDMD
|4,38
|1.698.531.495
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,88
|1.068.278.375
|% -0,69
|
|GARAN
|8,99
|3.298.558.889
|% 1,47
|
|THYAO
|11,91
|3.841.582.893
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,52
|402.765.154
|% 0,66
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7245
|7,7268
|% 0,60
|
|Euro
|9,1382
|9,1446
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,1536
|10,2045
|% 0,49
|
|Frank
|8,4257
|8,4765
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0541
|2,0644
|% 0,60
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-0,11
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,32
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,04
|
|B. Petrol
|44,31
|44,31
|1,53
|
Seans Raporu
17:53
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17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
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17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
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17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
-
17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem