***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2021 16:37
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizde Finans & Muhasebe Grup Müdürü olarak görevini sürdüren Sn. Zeliha Ersen Altınok, Yönetim Kurulumuz'un 12.02.2021 tarihli kararı ile Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı olarak atanmasına karar verilmiştir.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayını takiben, gerekli atamanın yapılacağı kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909358
BIST
16:461.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,23
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
16:467,0399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,0270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0087
16:468,5092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0283
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
16:46409,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,65
|Açılış
|: 409,83
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler16:46
|AVGYO
|5,39
|19.750.802
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|92.618.969
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.688.561
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.645.224
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|136.807.319
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|141,40
|2.003.320.373
|% 3,44
|
|SASA
|33,98
|1.341.279.126
|% 8,56
|
|GARAN
|10,02
|1.261.189.192
|% 0,80
|
|ESEN
|41,92
|723.583.470
|% -0,33
|
|SISE
|7,66
|653.450.290
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,53
|615.305.191
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|286.886.748
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,61
|553.908.010
|% -1,63
|
|GARAN
|10,02
|1.261.189.192
|% 0,80
|
|ODAS
|4,06
|461.870.566
|% -1,69
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0366
|7,0399
|% 0,20
|
|Euro
|8,5045
|8,5092
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,6599
|9,7083
|% -0,18
|
|Frank
|7,8291
|7,8762
|% -0,43
|
|Riyal
|1,8671
|1,8765
|% -0,01
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-15,30
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.710
|2.781
|-46,46
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-22,47
|
|Çeyrek
|657
|673
|-11,24
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,00
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,90
|60,90
|-0,24
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:00KRTEK
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 599, 348 adet işlem
-
16:59BERA
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 25.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 995 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TAVHL, DOHOL
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 24 kaybederek (% -0.46 ) 1, 350
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, DARDL, INVEO, KONTR, GEDIK, RODRG, IDGYO, KRGYO, VAKFN, AVGYO