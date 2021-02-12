***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizde Finans & Muhasebe Grup Müdürü olarak görevini sürdüren Sn. Zeliha Ersen Altınok, Yönetim Kurulumuz'un 12.02.2021 tarihli kararı ile Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı olarak atanmasına karar verilmiştir.Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayını takiben, gerekli atamanın yapılacağı kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909358BIST