***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 13:09
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 15.02.2021 tarihli kararı uyarınca,
Kurumsal Yönetim Komitesince tavsiye karar doğrultusunda, Şirketimizin 16.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Lütfiye Yeşim Uçtum ve Anthony Feliks Reczek'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday göstermelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909599
BIST
14:261.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 19,55
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
14:266,9732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0625
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
14:268,4707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0553
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4516
14:26408,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -3,71
|Açılış
|: 408,36
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler14:26
|VAKFN
|12,32
|12.308.722
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|135.491.293
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|146,00
|2.036.460.283
|% 1,25
|
|SASA
|37,60
|1.417.051.710
|% 9,24
|
|THYAO
|12,29
|930.405.065
|% 2,42
|
|TCELL
|17,02
|594.689.206
|% 2,10
|
|GARAN
|10,00
|544.769.729
|% 0,81
|
|GSDHO
|2,74
|308.915.736
|% 1,48
|
|EKGYO
|2,53
|243.188.670
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,44
|136.431.586
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,92
|249.507.577
|% 1,39
|
|PETKM
|5,01
|419.733.787
|% 0,60
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9706
|6,9732
|% -0,89
|
|Euro
|8,4653
|8,4707
|% -0,65
|
|Sterlin
|9,6748
|9,7233
|% -0,43
|
|Frank
|7,8060
|7,8531
|% -0,65
|
|Riyal
|1,8544
|1,8637
|% -0,84
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-1,99
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.717
|2.758
|-23,00
|
|Tam
|2.704
|2.772
|-22,72
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|-10,99
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|0,84
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:40ANELE
Yüzde 7.71 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 270, 259 adet işlem
-
14:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 52 artarak (% 1.14 ) 1, 647
-
14:39XU100
Endeks 1, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 15, 240.00 milyon TL de
-
14:38GOZDE
Yüzde 4.80 oranında artışla 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 517, 139 adet işlem
-
14:37AVTUR
Yüzde 4.35 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 893, 224 adet işlem