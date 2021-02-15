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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2021 13:09



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Yönetim Kurulu'nun 15.02.2021 tarihli kararı uyarınca, 
Kurumsal Yönetim Komitesince tavsiye karar doğrultusunda, Şirketimizin 16.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Lütfiye Yeşim Uçtum ve Anthony Feliks Reczek'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday göstermelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909599


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