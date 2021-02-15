***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 15.02.2021 tarihli kararı uyarınca,Kurumsal Yönetim Komitesince tavsiye karar doğrultusunda, Şirketimizin 16.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Lütfiye Yeşim Uçtum ve Anthony Feliks Reczek'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday göstermelerine karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909599BIST