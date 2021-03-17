***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 12:59
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 -28.02.2021 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 239.972.872 TL, hayat dışı 11.601.119 TL olmak üzere toplam 251.573.991 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918731
BIST
13:271.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:277,5026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:278,9424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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8,9672
En Düşük
8,9020
13:27418,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,58
|Açılış
|: 418,48
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:27
|EUHOL
|3,63
|19.742.130
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.339.578
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.489.887
|% 9,98
|
|LUKSK
|68,15
|17.092.104
|% 9,83
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,92
|28.534.796
|% -7,89
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|ACSEL
|23,88
|8.059.767
|% -4,40
|
|SISE
|7,96
|911.783.273
|% 1,92
|
|KCHOL
|24,74
|616.379.748
|% 5,37
|
|THYAO
|14,78
|602.721.862
|% 0,27
|
|GARAN
|8,92
|510.498.515
|% 0,68
|
|SASA
|44,10
|449.524.572
|% 0,68
|
|SISE
|7,96
|911.783.273
|% 1,92
|
|EKGYO
|2,25
|246.128.815
|% 0,00
|
|KARSN
|4,48
|417.508.072
|% 4,92
|
|YKBNK
|2,73
|192.627.923
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,29
|288.057.771
|% 3,62
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4994
|7,5026
|% 0,23
|
|Euro
|8,9381
|8,9424
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,3927
|10,4448
|% 0,20
|
|Frank
|8,0692
|8,1178
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9936
|2,0036
|% 0,16
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|5,33
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-1,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-2,92
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,41
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,83
|67,83
|-0,56
|