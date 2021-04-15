***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 -31.03.2021 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 388.622.222 TL, hayat dışı 17.155.127 TL olmak üzere toplam 405.777.349 TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928395BIST