***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAgeas Insurance International NV (Ageas) ile Aviva International Holdings Ltd. (Aviva) arasında imzalanan 23.02.2021 tarihli Hisse Alım Sözleşmesinde belirlenen kapanış koşulları yerine getirilmiş olup, böylece Aviva'nın sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin %40'ını temsil eden payların tamamı 05.05.2021 tarihi itibarıyla Ageas tarafından devralınmıştır.Şirketimiz, Sabancı Holding ile Ageas'ın %40-40 ortaklığı ile ortak yönetime tabi bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934766BIST