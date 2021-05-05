***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2021 18:50
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ageas Insurance International NV'nin (Ageas) şirketimizdeki ortaklığı bağlamında Yönetim Kurulu'nun 05.05.2021 tarihli kararı uyarınca,
İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Jose Ignacio Izquierdo Saugar, Lee Patrick Callaghan ve Adam Jacek Uszpolewicz'in istifalarının kabulüne İstifaen boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen, Antonio Cano ve Hans Maurice Pletinckx'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri olarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayına tabi olarak seçilmelerine Antonio Cano'ın yönetim kurulu başkan vekili olarak seçilmesine
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934767
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,73
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
18:058,2938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0201
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2716
18:0510,0102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0147
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9760
18:05482,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,27
|Açılış
|: 482,95
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|7,48
|5.452.061
|% 10,00
|
|YGYO
|1,32
|64.042.936
|% 10,00
|
|MRSHL
|313,50
|10.064.861
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|2.999.317
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|745.042
|% 10,00
|
|VAKFN
|17,26
|8.275.290
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.789.874
|% -9,72
|
|INTEM
|41,58
|5.088.192
|% -9,57
|
|BJKAS
|8,81
|133.570.301
|% -7,85
|
|AYEN
|6,97
|66.956.345
|% -7,80
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|EREGL
|19,80
|1.587.436.231
|% 1,85
|
|THYAO
|12,93
|1.164.874.516
|% 2,62
|
|KOZAL
|122,50
|1.080.442.697
|% 4,34
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,08
|485.234.232
|% 0,00
|
|PETKM
|6,90
|830.388.321
|% 2,37
|
|AKBNK
|5,00
|524.023.906
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2860
|8,2938
|% -0,24
|
|Euro
|10,0021
|10,0102
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,4596
|11,5170
|% -0,60
|
|Frank
|9,0730
|9,1277
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2025
|2,2135
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|27,78
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,21
|
|B. Petrol
|68,53
|68,53
|-0,43
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YYAPI
Yüzde 4.05 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 571, 600 adet işlem
-
17:54TRILC
Yüzde 7.56 oranında artışla 40.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 771, 120 adet işlem
-
17:53YGYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 908, 542 adet işlem
-
17:52CEOEM
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 935, 512 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 33 artarak (% 0.84 ) 1, 235