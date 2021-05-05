***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAgeas Insurance International NV'nin (Ageas) şirketimizdeki ortaklığı bağlamında Yönetim Kurulu'nun 05.05.2021 tarihli kararı uyarınca,İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Jose Ignacio Izquierdo Saugar, Lee Patrick Callaghan ve Adam Jacek Uszpolewicz'in istifalarının kabulüne İstifaen boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen, Antonio Cano ve Hans Maurice Pletinckx'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri olarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayına tabi olarak seçilmelerine Antonio Cano'ın yönetim kurulu başkan vekili olarak seçilmesinekarar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934767BIST