***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAgeas Insurance International NV'nin (Ageas) şirketimizdeki ortaklığı bağlamında Yönetim Kurulu'nun 17.05.2021 tarihli kararı uyarınca,İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Patrick Dixneuf ve Anthony Feliks Reczek'in istifalarının kabulüne İstifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine, Stefan Georges L. Braekeveldt ve Hüseyin Gürer'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri olarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayına tabi olarak seçilmelerine,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936552BIST