***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2021 14:32
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 -30.04.2021 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 526.590.231 TL, hayat dışı 19.659.770 TL olmak üzere toplam 546.250.001 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936748
BIST
17:171.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:178,3568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0451
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:1710,2035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0939
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:17501,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,24
|Açılış
|: 501,19
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:17
|NTGAZ
|10,89
|10.863.581
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|DOBUR
|15,38
|1.893.989
|% 9,94
|
|JANTS
|79,85
|297.315.647
|% 9,91
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|BJKAS
|8,04
|373.281.564
|% -9,66
|
|IHGZT
|1,32
|10.743.693
|% -9,59
|
|YAPRK
|82,90
|42.586.832
|% -8,45
|
|GARAN
|8,08
|1.493.041.740
|% 1,51
|
|KOZAL
|131,60
|1.421.695.879
|% 2,41
|
|SISE
|8,04
|1.305.253.266
|% 2,68
|
|THYAO
|13,36
|831.752.883
|% 0,00
|
|EREGL
|19,36
|718.395.897
|% -0,36
|
|GARAN
|8,08
|1.493.041.740
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,97
|344.219.090
|% 2,07
|
|SISE
|8,04
|1.305.253.266
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,16
|224.223.274
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,36
|117.446.717
|% 1,49
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3513
|8,3568
|% 0,54
|
|Euro
|10,1961
|10,2035
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,8217
|11,8810
|% 0,90
|
|Frank
|9,2765
|9,3324
|% 1,21
|
|Riyal
|2,2218
|2,2329
|% 0,54
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,98
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,16
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|0,02
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,34
|
Seans Raporu
17:17
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