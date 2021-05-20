***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2021 14:23
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 17.05.2021 tarihli kararı uyarınca Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme'ye 42 no'lu maddenin eklenmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacağına dair aynı tarihte özel durum açıklaması yapılmıştır. Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, ilgili tadil metni yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936949
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.452
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|Önceki Kapanış
|: 1.460
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En Düşük
1.439
18:058,3752
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 505,71
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508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|349.097.457
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.885
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,20
|29.703.971
|% 9,91
|
|MMCAS
|6,93
|366.690
|% -10,00
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,95
|69.629.491
|% -8,63
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3713
|8,3752
|% -0,44
|
|Euro
|10,2449
|10,2529
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8252
|11,8845
|% -0,10
|
|Frank
|9,2723
|9,3281
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2262
|2,2374
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|10,57
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,00
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|-0,40
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