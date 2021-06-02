***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.05.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulu'nun 17.05.2021 tarihli kararı uyarınca Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme'ye 42 no'lu maddenin eklenmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul tarafından 31.05.2021 tarih ve Sayı :E-29833736-110.03.03-6717 31.05.2021 sayılı yazı ile uygun bulunmuş olup, tadil metnine onay alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştur.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939660BIST