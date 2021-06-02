***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2021 17:31
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.05.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulu'nun 17.05.2021 tarihli kararı uyarınca Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme'ye 42 no'lu maddenin eklenmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul tarafından 31.05.2021 tarih ve Sayı :E-29833736-110.03.03-6717 31.05.2021 sayılı yazı ile uygun bulunmuş olup, tadil metnine onay alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939660
BIST
17:231.431
En Yüksek
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|: 1.420
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En Düşük
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538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.826.083
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.337.450
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.629.605
|% -10,00
|
|DARDL
|19,01
|28.739.477
|% -9,39
|
|IZFAS
|6,67
|16.034.322
|% -9,00
|
|METUR
|25,14
|37.735.954
|% -8,91
|
|OYAYO
|8,14
|13.628.070
|% -8,23
|
|SASA
|35,50
|1.637.863.249
|% 4,72
|
|THYAO
|13,61
|1.363.782.873
|% 0,89
|
|GARAN
|8,05
|1.203.963.865
|% -0,62
|
|PETKM
|6,40
|818.701.619
|% 2,73
|
|TUPRS
|101,60
|776.832.229
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,21
|619.268.471
|% 0,00
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|ODAS
|2,16
|360.824.661
|% 3,85
|
|GARAN
|8,05
|1.203.963.865
|% -0,62
|
|PETKM
|6,40
|818.701.619
|% 2,73
|
|TSKB
|1,38
|141.178.499
|% 1,47
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6044
|8,6074
|% 1,04
|
|Euro
|10,5024
|10,5080
|% 0,95
|
|Sterlin
|12,1736
|12,2346
|% 1,29
|
|Frank
|9,5413
|9,5987
|% 0,92
|
|Riyal
|2,2897
|2,3012
|% 1,10
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.904
|1.904
|3,45
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,67
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.470
|3.557
|47,99
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|23,21
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,60
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,10
|
|B. Petrol
|70,76
|70,76
|0,51
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Seans Raporu
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17:33TRILC
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 38.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 853, 214 adet işlem
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17:30BEYAZ
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