***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2021 12:51
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 03.06.2021 tarihli kararı uyarınca,
Kurumsal Yönetim Komitesince verilen tavsiye karar doğrultusunda, Şirketimizin 01.07.2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Lütfiye Yeşim Uçtum ve Hüseyin Gürer'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939829
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|526
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|-4,88
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