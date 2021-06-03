***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 03.06.2021 tarihli kararı uyarınca,Kurumsal Yönetim Komitesince verilen tavsiye karar doğrultusunda, Şirketimizin 01.07.2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Lütfiye Yeşim Uçtum ve Hüseyin Gürer'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939829BIST