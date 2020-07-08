AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6306
|8,6739
|% 0,61
|Frank
|7,2867
|7,3306
|% 0,52
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|15,36
|Altın Gr.
|400
|400
|3,89
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|Tam
|2.664
|2.679
|27,50
|Yarım
|1.294
|1.310
|13,50
|Çeyrek
|647
|656
|6,80
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,43
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,26
Seans Raporu
- 17:59RYSAS Yüzde -3.91 oranında düşüşle 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 352, 048 adet işlem
- 17:57 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, GARAN, PGSUS
- 17:57 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, KOZAL, TKFEN
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -626, 57 kaybederek (% -0.57 ) 109, 653
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHYAY, IZFAS