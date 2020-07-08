***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 20:59
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 1. Dönem Performans Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857707
BIST
14:56119.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 385,95
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
14:566,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
14:567,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
14:56399,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 399,46
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.208.618
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.624.910
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.868.853
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|92.308.768
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|23.262.254
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.618.271
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|76.782.501
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,45
|18.568.940
|% -8,92
|
|SNPAM
|8,78
|4.836.675
|% -8,83
|
|ARTI
|2,01
|947.683
|% -7,37
|
|SISE
|6,58
|2.800.934.261
|% 3,30
|
|THYAO
|11,74
|1.386.487.789
|% 3,80
|
|TRKCM
|4,65
|1.034.474.987
|% 7,89
|
|EKGYO
|2,26
|869.866.595
|% -0,88
|
|ODAS
|2,75
|675.656.316
|% 1,48
|
|SISE
|6,58
|2.800.934.261
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,26
|869.866.595
|% -0,88
|
|ODAS
|2,75
|675.656.316
|% 1,48
|
|TRKCM
|4,65
|1.034.474.987
|% 7,89
|
|KRDMD
|3,25
|654.986.270
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6545
|8,6979
|% 0,37
|
|Frank
|7,2872
|7,3311
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,10
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|7,20
|
|Tam
|2.668
|2.681
|7,40
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,60
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,94
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,08
|
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