***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBAGIMSIZ DENTIMDEN GECMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORLARIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863931BIST