BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0286
|9,0739
|% 1,03
|Frank
|7,6068
|7,6526
|% 1,14
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,62
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|9,55
|Altın Gr.
|442
|442
|5,31
|Cumhuriyet
|2.898
|2.941
|44,90
|Tam
|2.986
|3.031
|52,90
|Yarım
|1.449
|1.475
|21,40
|Çeyrek
|727
|740
|12,10
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,21
|-0,22
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|0,03
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
Seans Raporu
- 17:59AKMGY Yüzde -10.00 oranında düşüşle 38.72 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 465 adet işlem
- 17:57 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, KOZAL, HALKB
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 03 kaybederek (% -2.27 ) 1, 034
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, TKURU, KSTUR, YONGA
- 17:57 VKFYO, ATLAS, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında