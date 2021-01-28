***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 19:41
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905644
BIST
11:181.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,61
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
11:187,3549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3341
11:188,9053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8929
11:18436,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,53
|Açılış
|: 436,85
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler11:16
|PKENT
|1.524,60
|2.915.791
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|GUBRF
|76,00
|660.269.224
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|313.725
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,00
|1.146.806
|% -8,19
|
|GUBRF
|76,00
|660.269.224
|% 9,99
|
|KARSN
|5,32
|501.875.319
|% 6,61
|
|KOZAL
|115,80
|367.426.704
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,34
|359.027.633
|% -1,27
|
|GARAN
|9,19
|355.111.285
|% -2,13
|
|EKGYO
|2,34
|359.027.633
|% -1,27
|
|KARSN
|5,32
|501.875.319
|% 6,61
|
|DOHOL
|3,75
|341.053.492
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,47
|123.422.573
|% 0,68
|
|TSKB
|1,83
|124.033.792
|% 1,10
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3443
|7,3493
|% 0,21
|
|Euro
|8,8955
|8,9000
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0534
|10,1038
|% 0,11
|
|Frank
|8,2547
|8,3044
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9592
|1,9690
|% 0,50
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|3,24
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|-0,08
|
Seans Raporu
11:16
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