***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 398.527.876 633.233.563Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 190.080.031 390.908.441Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -41.388 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 208.489.233 242.325.122FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11 1.771.746.764 843.339.644Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 193.245.501 58.068.689Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4, 11.4 129.000.000 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 383.015.032 89.878.939Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 1.066.486.231 695.392.016Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 51.798.777 48.090.782Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 37.011.109 33.872.232Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 14.787.668 14.218.550Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.2, 45 3.143.495 1.585.758Ortaklardan Alacaklar12.2 23.568 20.221İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar5.906 9.533Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 3.114.021 1.556.004İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 520.027 721.711Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar53.893 64.099Diğer Çeşitli Alacaklar220.631 412.109Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar245.503 245.503Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI38.126.851 45.216.178Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 33.622.434 37.123.339Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 4.438.523Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler4.504.417 3.654.316DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 850.808 843.279Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar10.838 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları635.488 307.928Personele Verilen Avanslar204.482 535.351Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI2.264.714.598 1.573.030.915CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 23.297.773.177 17.605.298.437Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12.1 177.037.400 163.943.945Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 23.120.735.777 17.441.354.492Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 17.413 24.231Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 17.413 24.231Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 868.012 868.012Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 868.012 868.012Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 60.326.477 29.677.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 13.296.320 12.217.595Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 21.007.774 19.598.506Motorlu Taşıtlar6.3.4 1.721.735 0Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 29.640.700 28.709.148Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 42.063.298 0Birikmiş Amortismanlar (-)6 -47.403.350 -30.847.370Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 58.535.130 49.560.983Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 101.306.352 73.999.388Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -57.516.287 -43.277.201Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 14.745.065 18.838.796GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI695.060 1.237.812Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler695.060 1.237.812DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 18.344.703 26.384.809Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 18.344.703 26.384.809Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI23.436.559.972 17.713.052.163TOPLAM VARLIKLAR25.701.274.570 19.286.083.078YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 8.056.056 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 14.740.592 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -6.684.536 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 274.370.913 281.513.628Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 43.940.869 21.131.197Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 230.271.710 260.236.678Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 158.334 145.753Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR12.2, 19 5.858.395 4.472.570Ortaklara Borçlar12.2, 19 264.235 166.000İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 520.965 1.111.024Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 5.073.195 3.195.546DİĞER BORÇLAR47.1 12.888.556 9.533.429Alınan Depozito ve Teminatlar47.1 3.921 3.472Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar47.1 12.884.635 9.529.957Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI174.911.277 185.647.470Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 89.354.850 114.613.206Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 23.236.330 5.228.606Muallak Tazminat Karşılığı - Net17.15 62.320.097 65.805.658İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI35 29.138.447 25.351.657Ödenecek Vergi ve Fonlar13.554.128 12.416.711Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri4.135.707 3.060.614Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 70.716.096 56.584.492Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -59.267.484 -46.710.160Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 27.301.015 25.923.723Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 27.301.015 25.923.723GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI2.20, 19 3.513.311 3.376.366Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 2.722.115 2.011.993Gider Tahahkkukları19 789.141 1.362.318Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 5.943.026 4.803.637Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 5.943.026 4.803.637KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI541.980.996 540.622.480UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 27.677.489 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 44.843.368 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -17.165.879 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR17.5, 17.6 23.120.140.926 17.440.885.677Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar17.5, 17.6 23.120.140.926 17.440.885.677Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 1.465.283.146 911.877.052Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 1.430.127.405 886.410.338Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 35.155.741 25.466.714DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI10.457.201 10.470.942Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları10.457.201 10.470.942DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 15.971.826 11.934.859Kıdem Tazminatı Karşılığı22 15.971.826 11.934.859Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI24.639.530.588 18.375.168.530ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15.2 837.095 837.095KAR YEDEKLERİ124.283.356 -1.755.284Yasal Yedekler15.2 54.794.243 36.132.751Statü Yedekleri15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 80.922.342 8.353.990Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 -294.093 -39.141.204Diğer Kar Yedekleri15.2 -11.150.630 -7.112.315GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)-19.587 0NET DÖNEM KARI/ZARARI214.662.122 191.210.257Dönem Net Karı214.662.122 191.210.257Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI519.762.986 370.292.068TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE25.701.274.570 19.286.083.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR74.456.749 70.493.443Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)73.722.857 70.493.443Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 76.908.757 72.451.148Brüt Yazılan Primler (+)24 82.432.727 75.398.393Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -5.523.970 -2.947.245SGK'ya Aktarılan Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -3.185.900 -1.957.705Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 -4.733.282 -3.138.680Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 1.547.382 1.180.975Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)733.892 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)733.892 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-67.392.242 -69.589.418Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-4.277.098 -7.532.772Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-5.459.353 -7.258.165Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-6.250.736 -7.781.531Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)791.383 523.366Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 1.182.255 -274.607Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)1.320.960 -500.057Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)-138.705 225.450İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-753.490 -570.354Faaliyet Giderleri (-)31 -62.356.508 -61.477.243Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)-5.146 -9.049Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-5.146 -9.049Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI7.064.507 904.025HAYAT TEKNİK GELİR1.138.770.182 881.959.926Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)911.724.288 479.499.521Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 883.280.033 474.851.453Brüt Yazılan Primler (+)24 905.321.486 489.972.130Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -22.041.453 -15.120.677Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 28.444.255 4.648.068Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 28.011.419 6.123.172Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 432.836 -1.475.104Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri203.077.972 361.844.680Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)23.977.342 40.606.305Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)23.977.342 40.606.305Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)-9.420 9.420HAYAT TEKNİK GİDER-1.051.905.182 -789.759.636Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-119.562.062 -102.279.780Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-121.865.369 -103.694.076Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-124.388.378 -106.209.424Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)2.523.009 2.515.348Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 2.303.307 1.414.296Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)1.149.301 1.490.762Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)1.154.006 -76.466İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -544.770.652 -318.620.215Matematik Karşılıklar (-)-545.706.775 -316.812.866Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-545.873.580 -317.608.256Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar166.805 795.390Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)936.123 -1.807.349Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)936.123 -1.807.349Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-8.935.538 -5.776.762Faaliyet Giderleri (-)31 -291.030.492 -184.837.902Yatırım Giderleri (-)36 -87.190.680 -178.282.230Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-415.758 37.253TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT86.865.000 92.200.290EMEKLİLİK TEKNİK GELİR25 383.946.285 345.869.368Fon İşletim Gelirleri25 269.507.649 238.035.120Yönetim Gideri Kesintisi25 77.653.505 63.722.390Giriş Aidatı Gelirleri25 35.045.975 41.100.284Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 1.607.467 2.906.971Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri25 131.689 104.603Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ-334.039.296 -286.663.952Toplam Fon Giderleri (-)-41.823.019 -29.403.165Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)-630 -6.238Faaliyet Giderleri (-)31 -271.358.509 -243.519.463Diğer Teknik Giderler (-)-17.575.019 -12.328.374Ceza Ödemeleri (-)-3.282.119 -1.406.712TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK49.906.989 59.205.416II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI7.064.507 904.025TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT86.865.000 92.200.290TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK49.906.989 59.205.416GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ143.836.496 152.309.731YATIRIM GELİRLERİ167.833.352 104.431.676Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 111.622.462 75.376.193Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 13.420.785 12.789.839Finansal Yatırımların Değerlemesi27 -9.101.278 3.715.679Kambiyo Karları36 1.127.650 2.290.139İştiraklerden Gelirler26 89.623 74.686Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler26 6.439 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13, 26 50.251.913 10.222.393Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri26 415.758 -37.253YATIRIM GİDERLERİ (-)-42.821.748 -15.101.873Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-7.988.029 -567.984Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-22.848 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)13 -674.500 -225.300Kambiyo Zararları (-)0 0Amortisman Giderleri (-)6.1 -30.801.197 -14.308.589Diğer Yatırım Giderleri (-)-3.335.174 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)12.358.925 7.094.934Karşılıklar Hesabı (+/-)1.310.515 -457.947Reeskont Hesabı (+/-)0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21,35 4.526.832 3.071.976Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0Diğer Gelir ve Karlar47.1 60.714.073 113.585.676Diğer Gider ve Zararlar (-)47.1 -51.469.891 -108.535.422Önceki Yıl Gelir ve Karları47.3 357.246 112.715Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)47.3 -3.079.850 -682.064DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI214.662.122 191.210.257Dönem Karı veya Zararı281.207.025 248.734.468Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -66.544.903 -57.524.211Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları214.662.122 191.210.257Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.013.683.676 575.414.459Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri5.169.040.346 4.826.331.226Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-322.664.126 -245.163.219Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-4.885.112.468 -4.536.017.947Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit974.947.428 620.564.519Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-62.916.371 -43.976.358Diğer Nakit Girişleri141.804.837 24.194.949Diğer Nakit Çıkışları (-)-444.079.993 -484.551.020Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit609.755.901 116.232.090YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı4.353 0Maddi Varlıkların İktisabı (-)6.3.1 -34.198.189 -42.827.022Mali Varlık İktisabı (-)11.4 -5.380.630.263 -805.071.897Mali Varlıkların Satışı11.4 4.608.392.274 608.454.013Alınan Faiz192.303.257 106.381.426Alınan Temettüler89.623 131.872Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-614.038.945 -132.931.608FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -14.098.485 0Ödenen Temettüler (-)-91.157.185 -44.098.751Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-105.255.670 -44.098.751KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ3.620.489 8.357.254Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-105.918.225 -52.441.015Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu386.292.747 438.733.762Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 280.374.522 386.292.747Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195Sermaye Arttırımı62.000.000 0 0 0 0 0 0 -62.000.000 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan62.000.000 0 0 0 0 0 0 -62.000.000 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -644.928 0 0 -644.928Varlıklarda Değer Artışı0 0 -36.010.256 0 0 0 0 0 0 0 -36.010.256Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 191.210.257 0 191.210.257Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -48.309.200 0 -48.309.200Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 9.325.408 0 44.055.145 -53.380.553 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.210.257 0 370.292.068Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 -19.587 370.292.068Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 -19.587 370.292.068Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -4.038.315 0 0 -4.038.315Varlıklarda Değer Artışı0 0 38.847.111 0 0 0 0 0 0 0 38.847.111Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 214.662.122 0 214.662.122Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000.000 0 -100.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 18.661.492 0 72.568.352 -91.229.844 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 214.662.122 -19.587 519.762.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817794BIST