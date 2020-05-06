***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 601.524.000 398.428.419Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 392.644.603 189.980.574Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -209.261 -41.388Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 209.088.658 208.489.233FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11 1.637.549.470 1.766.777.490Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 309.739.504 193.245.501Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4, 11.4 0 129.000.000Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 172.857.281 378.045.758Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 1.154.952.685 1.066.486.231Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 66.783.172 51.296.729Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 37.626.808 36.509.061Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 29.156.364 14.787.668Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.2, 45 4.804.844 7.236.037Ortaklardan Alacaklar12.2 23.568 23.568İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar12.2 3.735.960 4.092.542Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar13.849 5.906Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 1.031.467 3.114.021İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 547.102 507.760Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar75.294 53.893Diğer Çeşitli Alacaklar226.305 208.364Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar245.503 245.503Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI2.20 47.028.480 37.723.002Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 31.312.514 33.622.434Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları4.837.345 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler10.878.621 4.100.568DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 4.012.462 825.114Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar2.363.001 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları1.439.597 635.488Personele Verilen Avanslar209.864 189.626Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI2.362.249.530 2.262.794.551CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 23.697.379.133 23.297.773.177Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12.1 189.203.303 177.037.400Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 23.508.175.830 23.120.735.777Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 16.365 16.250Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 16.365 16.250Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 2.868.012 2.868.012Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar45.2, 9 2.000.000 2.000.000Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 868.012 868.012Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 55.189.622 56.291.314Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 11.922.800 11.612.740Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 21.791.153 19.858.740Motorlu Taşıtlar6.3.4 1.721.735 1.721.735Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 28.935.796 28.618.396Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 38.315.449 38.131.237Birikmiş Amortismanlar (-)6 -47.497.311 -43.651.534Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 64.062.053 58.535.130Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 108.205.755 101.306.352Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -62.054.392 -57.516.287Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 17.910.690 14.745.065GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI546.981 694.749Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler546.981 694.749DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 36.003.782 17.198.584Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 36.003.782 17.198.584Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI23.856.065.948 23.433.377.216TOPLAM VARLIKLAR26.218.315.478 25.696.171.767YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 6.488.043 5.849.587Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 12.815.836 12.375.582Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -6.327.793 -6.525.995Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 263.915.989 286.782.074Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 42.325.221 50.990.388Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 221.432.434 235.633.352Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 158.334 158.334Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR12.2, 19 72.003.369 6.175.630Ortaklara Borçlar12.2, 19 60.404.567 264.235İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar12.2 367.984 367.984Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 7.727.099 406.278Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 3.503.719 5.137.133DİĞER BORÇLAR4,19, 47.1 11.966.768 12.668.054Alınan Depozito ve Teminatlar47.1 4.301 3.921Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar47.1 11.962.467 12.664.133Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI172.924.673 174.911.277Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 87.180.869 89.354.850Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 24.218.455 23.236.330Muallak Tazminat Karşılığı - Net17.15 61.525.349 62.320.097İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI35 43.996.287 25.558.332Ödenecek Vergi ve Fonlar24.678.505 12.642.227Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri4.184.295 2.961.289Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 15.822.458 68.001.414Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -688.971 -58.046.598Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 23.220.433 22.559.966Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 23.220.433 22.559.966GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI2.20, 19 11.470.922 3.456.790Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 3.276.698 2.722.115Gider Tahahkkukları19 8.192.169 732.620Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 6.610.936 4.775.942Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 6.610.936 4.775.942KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI612.597.420 542.737.652UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 25.650.707 27.452.029Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 41.315.197 44.600.014Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -15.664.490 -17.147.985Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR17.5, 17.6 23.507.582.924 23.120.140.926Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar17.5, 17.6 23.507.582.924 23.120.140.926Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 1.708.944.609 1.465.283.147Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 1.670.732.055 1.430.127.406Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 38.212.554 35.155.741DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI10.671.704 10.328.481Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları10.671.704 10.328.481DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 15.908.081 15.971.826Kıdem Tazminatı Karşılığı22 15.908.081 15.971.826Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI25.268.758.025 24.639.176.409ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15.2 837.095 837.095KAR YEDEKLERİ113.108.979 124.283.356Yasal Yedekler15.2 80.039.901 54.794.243Statü Yedekleri15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 104.813.938 80.922.342Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 -60.921.246 -294.093Diğer Kar Yedekleri15.2 -10.835.108 -11.150.630GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI43.013.959 209.137.255Dönem Net Karı43.013.959 209.137.255Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI336.960.033 514.257.706TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE26.218.315.478 25.696.171.767Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR19.009.314 18.236.870Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)19.009.314 18.236.870Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 19.136.620 24.479.796Brüt Yazılan Primler (+)24 21.220.445 25.769.191Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -2.083.825 -1.289.395SGK'ya Aktarılan Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -127.306 -6.242.926Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 -702.805 -7.134.607Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 575.499 891.681Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-17.460.387 -17.278.846Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-784.939 -1.287.578Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-1.310.845 -1.904.130Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-1.392.079 -2.214.830Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)81.234 310.700Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 525.906 616.552Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)495.003 705.388Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)30.903 -88.836İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-189.203 -232.044Faaliyet Giderleri (-)31 -16.486.104 -15.759.161Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)-141 -63Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-141 -63Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI1.548.927 958.024HAYAT TEKNİK GELİR433.275.180 200.914.785Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)306.016.798 134.608.814Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 303.715.510 146.292.405Brüt Yazılan Primler (+)24 306.720.951 151.656.883Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -3.005.441 -5.364.478Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 2.301.288 -11.683.591Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 2.140.320 -13.041.937Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 160.968 1.358.346Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri112.653.938 56.129.213Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)14.604.444 10.176.758Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)14.604.444 10.176.758Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER-416.243.218 -186.113.002Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-57.258.385 -24.429.507Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-57.527.228 -24.132.049Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-58.259.021 -24.600.670Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)731.793 468.621Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 268.843 -297.458Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)765.579 -549.118Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)-496.736 251.660İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -260.721.389 -105.282.855Matematik Karşılıklar (-)-260.933.070 -105.175.828Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-260.895.044 -105.331.004Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-38.026 155.176Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)211.681 -107.027Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)211.681 -107.027Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-2.867.610 -1.908.302Faaliyet Giderleri (-)31 -92.935.436 -53.058.936Yatırım Giderleri (-)36 -2.384.873 -1.350.978Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-75.525 -82.424TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT17.031.962 14.801.783EMEKLİLİK TEKNİK GELİR25 113.308.261 100.269.067Fon İşletim Gelirleri25 78.690.140 61.662.176Yönetim Gideri Kesintisi25 27.556.039 26.413.077Giriş Aidatı Gelirleri25 6.833.672 11.652.090Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 211.722 522.012Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri25 16.688 19.712Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ31 -98.393.420 -76.767.786Toplam Fon Giderleri (-)-12.041.905 -9.074.738Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)-18.400 0Faaliyet Giderleri (-)31 -81.143.539 -62.682.183Diğer Teknik Giderler (-)-4.342.928 -4.021.397Ceza Ödemeleri (-)-846.648 -989.468TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK14.914.841 23.501.281II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI1.548.927 958.024TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT17.031.962 14.801.783TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK14.914.841 23.501.281GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ33.495.730 39.261.088YATIRIM GELİRLERİ28.116.531 17.420.431Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 32.613.415 38.926.061Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 1.392.358 0Finansal Yatırımların Değerlemesi27 -7.475.525 -15.183.069Kambiyo Karları36 1.000.323 565.779İştiraklerden Gelirler26 64.230 89.623Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13, 26 446.205 -7.060.387Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri26 75.525 82.424YATIRIM GİDERLERİ (-)-11.796.497 -8.632.939Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-1.772.063 -2.159.730Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-478.813 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)13 -1.161.739 0Kambiyo Zararları (-)0 0Amortisman Giderleri (-)6.1 -8.383.882 -6.473.209Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)11.426.166 24.462.688Karşılıklar Hesabı (+/-)-2.518.986 1.290.533Reeskont Hesabı (+/-)0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21,35 5.777.775 5.040.902Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0Diğer Gelir ve Karlar47.1 19.502.744 28.728.313Diğer Gider ve Zararlar (-)47.1 -11.520.473 -10.275.604Önceki Yıl Gelir ve Karları47.3 219.994 316.528Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)47.3 -34.888 -637.984DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI43.013.959 51.856.624Dönem Karı veya Zararı61.241.930 72.511.268Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -18.227.971 -20.654.644Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları43.013.959 51.856.624Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri330.817.106 174.901.271Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.516.318.027 1.189.522.838Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-123.876.304 -56.080.537Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-1.467.926.746 -1.109.831.215Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit255.332.083 198.512.357Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-9.468.057 -8.118.606Diğer Nakit Girişleri24.431.499 60.667.879Diğer Nakit Çıkışları (-)-144.721.230 -233.261.392Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit125.574.295 17.800.238YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı0 2.295.536Maddi Varlıkların İktisabı (-)6.3.1 -12.624.901 -8.233.100Mali Varlık İktisabı (-)11.4 -1.816.555.877 -359.214.778Mali Varlıkların Satışı11.4 1.941.822.287 308.500.294Alınan Faiz42.470.396 50.403.750Alınan Temettüler64.230 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit155.176.135 -6.248.298FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -3.295.110 -2.919.561Ödenen Temettüler (-)-91.063.938 -54.650.098Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-94.359.048 -57.569.659KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ5.239.826 16.260.295Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış191.631.208 -29.757.424Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu280.275.065 384.292.747Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 471.906.273 354.535.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 0 370.311.655Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 0 370.311.655Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.338.107 0 0 -1.338.107Varlıklarda Değer Artışı0 0 -14.327.170 0 0 0 0 0 0 0 -14.327.170Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 51.856.624 0 51.856.624Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000.000 0 -100.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 18.661.492 0 72.568.352 -91.229.844 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -53.468.374 0 0 54.794.243 11.494 73.309.015 51.856.624 0 306.503.002Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 514.257.706Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 514.257.706Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 315.521 0 0 315.521Varlıklarda Değer Artışı0 0 -60.627.153 0 0 0 0 0 0 0 -60.627.153Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 43.013.959 0 43.013.959Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 -160.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 25.245.658 0 23.891.597 -49.137.255 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -60.921.246 0 0 80.039.901 11.494 94.815.925 43.013.959 0 336.960.033http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843199BIST