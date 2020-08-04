***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 580.406.763 398.428.419Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 291.259.819 189.980.574Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -108.938 -41.388Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 289.255.882 208.489.233FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11.4 2.010.677.860 1.766.777.490Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 326.820.432 193.245.501Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4, 11.4 0 129.000.000Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 211.578.452 378.045.758Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 1.472.278.976 1.066.486.231Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 81.107.237 51.296.729Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 48.252.930 36.509.061Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 32.854.307 14.787.668Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.2, 45 7.779.113 7.236.037Ortaklardan Alacaklar12.2 0 23.568İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar12.2 6.743.162 4.092.542Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar11.691 5.906Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 1.024.260 3.114.021İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 547.102 507.760Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar75.294 53.893Diğer Çeşitli Alacaklar226.305 208.364Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar245.503 245.503Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI2.20 51.023.450 37.723.002Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 29.463.785 33.622.434Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları11.217.156 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler10.342.509 4.100.568DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 2.705.216 825.114Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları1.345.109 635.488Personele Verilen Avanslar1.360.107 189.626Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI2.734.246.741 2.262.794.551CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 26.812.266.203 23.297.773.177Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12.1 195.491.006 177.037.400Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 26.616.775.197 23.120.735.777Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 16.430 16.250Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 16.430 16.250Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 2.868.012 2.868.012Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar45.2, 9 2.000.000 2.000.000Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 868.012 868.012Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 53.893.061 56.291.314Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 12.466.275 11.612.740Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 21.788.365 19.858.740Motorlu Taşıtlar6.3.4 1.721.735 1.721.735Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 29.493.120 28.618.396Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 40.045.231 38.131.237Birikmiş Amortismanlar (-)6 -51.621.665 -43.651.534Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 71.276.943 58.535.130Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 118.788.403 101.306.352Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -66.906.495 -57.516.287Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 19.395.035 14.745.065GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI46.086.147 694.749Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler46.086.147 694.749DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 28.862.555 17.198.584Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 28.862.555 17.198.584Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI27.015.269.351 23.433.377.216TOPLAM VARLIKLAR29.749.516.092 25.696.171.767YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 6.314.654 5.849.587Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 12.572.119 12.375.582Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -6.257.465 -6.525.995Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 314.464.174 286.782.074Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 36.360.200 50.990.388Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 277.945.640 235.633.352Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 158.334 158.334Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR12.2,19 68.240.374 6.175.630Ortaklara Borçlar12.2,19 60.389.293 264.235İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar12.2 0 367.984Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 227.903 406.278Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 7.623.178 5.137.133DİĞER BORÇLAR4, 19, 47.2 12.603.854 12.668.054Alınan Depozito ve Teminatlar47.2 4.516 3.921Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar47.2 12.599.338 12.664.133Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI151.821.290 174.911.277Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 82.695.084 89.354.850Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 1.933.592 23.236.330Muallak Tazminat Karşılığı - Net17.15 67.192.614 62.320.097İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI35 51.678.145 25.558.332Ödenecek Vergi ve Fonlar16.934.422 12.642.227Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri2.721.243 2.961.289Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 47.593.375 68.001.414Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -15.570.895 -58.046.598Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 25.631.756 22.559.966Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 25.631.756 22.559.966GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI2.20, 19 18.671.135 3.456.790Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 2.353.491 2.722.115Gider Tahahkkukları19 16.315.589 732.620Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 5.938.579 4.775.942Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 5.938.579 4.775.942KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI655.363.961 542.737.652UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 25.881.848 27.452.029Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 40.234.708 44.600.014Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -14.352.860 -17.147.985Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR17.5, 17.6 26.616.102.042 23.120.140.926Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar17.5, 17.6 26.616.102.042 23.120.140.926Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 1.953.709.544 1.465.283.147Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 1.912.313.015 1.430.127.406Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 41.396.529 35.155.741DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI10.709.362 10.328.481Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları10.709.362 10.328.481DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 19.106.392 15.971.826Kıdem Tazminatı Karşılığı22 19.106.392 15.971.826Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI28.625.509.188 24.639.176.409ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15.2 837.095 837.095KAR YEDEKLERİ162.947.591 124.283.356Yasal Yedekler15.2 80.039.901 54.794.243Statü Yedekleri15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 104.813.938 80.922.342Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 -9.182.058 -294.093Diğer Kar Yedekleri15.2 -12.735.684 -11.150.630GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI124.858.257 209.137.255Dönem Net Karı124.858.257 209.137.255Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI468.642.943 514.257.706TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE29.749.516.092 25.696.171.767Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR37.255.493 36.640.987 18.246.179 18.404.117Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)37.255.493 36.640.987 18.246.179 18.404.117Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 35.522.655 39.931.270 16.386.035 15.451.474Brüt Yazılan Primler (+)24 37.685.837 42.590.685 16.465.392 16.821.494Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -2.163.182 -2.659.415 -79.357 -1.370.020SGK'ya Aktarılan Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 1.732.838 -3.290.283 1.860.144 2.952.643Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 2.561.398 -4.518.335 3.264.203 2.616.272Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 -828.560 1.228.052 -1.404.059 336.371Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-32.587.260 -32.438.198 -15.126.873 -15.159.352Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.798.042 -1.965.304 -1.013.103 -677.726Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-2.057.052 -3.010.197 -746.207 -1.106.067Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-2.222.719 -3.487.730 -830.640 -1.272.900Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)165.667 477.533 84.433 166.833Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 259.010 1.044.893 -266.896 428.341Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)91.937 1.193.893 -403.066 488.505Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)167.073 -149.000 136.170 -60.164İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-350.401 -386.201 -161.198 -154.157Faaliyet Giderleri (-)31 -29.832.881 -30.083.647 -13.346.777 -14.324.486Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)-605.936 -3.046 -605.795 -2.983Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-605.936 -3.046 -605.795 -2.983Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI4.668.233 4.202.789 3.119.306 3.244.765HAYAT TEKNİK GELİR1.109.178.202 429.789.544 675.903.022 228.874.759Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)616.817.206 307.097.116 310.800.408 172.488.302Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 611.890.278 315.897.065 308.174.768 169.604.660Brüt Yazılan Primler (+)24 619.487.902 326.119.502 312.766.951 174.462.619Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -7.597.624 -10.222.437 -4.592.183 -4.857.959Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 4.926.928 -8.799.949 2.625.640 2.883.642Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 5.073.643 -10.111.891 2.933.323 2.930.046Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 -146.715 1.311.942 -307.683 -46.404Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri468.826.919 107.540.731 356.172.981 51.411.518Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)23.534.077 15.151.697 8.929.633 4.974.939Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)23.534.077 15.151.697 8.929.633 4.974.939Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER-1.034.983.044 -398.141.852 -618.739.826 -212.028.850Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-110.177.568 -45.310.939 -52.919.183 -20.881.432Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-105.046.040 -44.503.990 -47.518.812 -20.371.941Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-106.117.736 -46.043.984 -47.858.715 -21.443.314Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)1.071.696 1.539.994 339.903 1.071.373Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -5.131.528 -806.949 -5.400.371 -509.491Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-5.154.459 -1.268.703 -5.920.038 -719.585Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)22.931 461.754 519.667 210.094İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0