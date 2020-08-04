***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 580.532.611 398.527.876Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 291.385.668 190.080.031Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -108.939 -41.388Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 289.255.882 208.489.233FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11 2.012.133.104 1.771.746.764Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 326.820.432 193.245.501Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4, 11.4 0 129.000.000Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 213.033.696 383.015.032Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 1.472.278.976 1.066.486.231Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 81.033.474 51.798.777Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 48.179.167 37.011.109Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 32.854.307 14.787.668Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.2, 45 1.035.951 3.143.495Ortaklardan Alacaklar12.2 0 23.568İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar11.691 5.906Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 1.024.260 3.114.021İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 594.911 520.027Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar75.293 53.893Diğer Çeşitli Alacaklar274.115 220.631Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar245.503 245.503Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI52.348.999 38.126.851Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 29.463.785 33.622.434Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları11.280.456 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler11.604.758 4.504.417DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 3.521.781 850.808Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar47.1 2.721 10.838Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları47.1 1.461.497 635.488Personele Verilen Avanslar47.1 2.057.563 204.482Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI2.731.200.831 2.264.714.598CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 26.812.266.203 23.297.773.177Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12.1 195.491.006 177.037.400Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 26.616.775.197 23.120.735.777Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 17.594 17.413Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 17.594 17.413Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 868.012 868.012Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 868.012 868.012Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 56.811.105 60.326.477Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 14.149.854 13.296.320Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 22.937.399 21.007.774Motorlu Taşıtlar6.3.4 1.721.735 1.721.735Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 30.604.395 29.640.700Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 44.012.826 42.063.298Birikmiş Amortismanlar (-)6 -56.615.104 -47.403.350Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 71.276.943 58.535.130Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 118.788.403 101.306.352Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -66.906.495 -57.516.287Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 19.395.035 14.745.065GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI46.086.346 695.060Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler46.086.346 695.060DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 30.628.123 18.344.703Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 30.628.123 18.344.703Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI27.017.954.326 23.436.559.972TOPLAM VARLIKLAR29.749.155.157 25.701.274.570YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 7.779.107 8.056.056Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 14.107.041 14.740.592Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -6.327.934 -6.684.536Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 307.160.986 274.370.913Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 34.340.594 43.940.869Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 272.662.058 230.271.710Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 158.334 158.334Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR12.2, 19 68.286.380 5.858.395Ortaklara Borçlar12.2, 19 60.389.293 264.235İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 338.616 520.965Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 7.558.471 5.073.195DİĞER BORÇLAR47.1 12.577.335 12.888.556Alınan Depozito ve Teminatlar47.1 4.516 3.921Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar47.1 12.572.819 12.884.635Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI151.821.290 174.911.277Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 82.695.084 89.354.850Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 1.933.592 23.236.330Muallak Tazminat Karşılığı - Net17.15 67.192.614 62.320.097İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI35 53.208.391 29.138.447Ödenecek Vergi ve Fonlar17.537.787 13.554.128Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri3.648.124 4.135.707Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 47.593.375 70.716.096Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -15.570.895 -59.267.484Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 28.276.189 27.301.015Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 28.276.189 27.301.015GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI2.20, 19 18.749.783 3.513.311Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 2.353.491 2.722.115Gider Tahahkkukları19 16.394.237 789.141Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 7.190.549 5.943.026Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 7.190.549 5.943.026KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI655.050.010 541.980.996UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 25.954.572 27.677.489Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 40.313.708 44.843.368Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -14.359.136 -17.165.879Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR17.5, 17.6 26.616.102.042 23.120.140.926Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar17.5, 17.6 26.616.102.042 23.120.140.926Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 1.953.709.544 1.465.283.146Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 1.912.313.015 1.430.127.405Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 41.396.529 35.155.741DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI10.844.368 10.457.201Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları10.844.368 10.457.201DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 19.106.392 15.971.826Kıdem Tazminatı Karşılığı22 19.106.392 15.971.826Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI28.625.716.918 24.639.530.588ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15.2 837.095 837.095KAR YEDEKLERİ162.947.591 124.283.356Yasal Yedekler15.2 80.039.901 54.794.243Statü Yedekleri15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 104.813.938 80.922.342Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 -9.182.058 -294.093Diğer Kar Yedekleri15.2 -12.735.684 -11.150.630GEÇMİŞ YILLAR KARLARI5.524.867 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)-19.587 -19.587NET DÖNEM KARI/ZARARI119.098.263 214.662.122Dönem Net Karı119.098.263 214.662.122Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI468.388.229 519.762.986TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE29.749.155.157 25.701.274.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR37.754.533 36.640.987 18.068.307 18.404.117Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)37.255.493 36.640.987 18.246.179 18.404.117Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 35.522.655 39.931.270 16.386.035 15.451.474Brüt Yazılan Primler (+)24 37.685.837 42.590.685 16.465.392 16.821.494Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -2.163.182 -2.659.415 -79.357 -1.370.020SGK'ya Aktarılan Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 1.732.838 -3.290.283 1.860.144 2.952.643Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 2.561.398 -4.518.335 3.264.203 2.616.272Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 -828.560 1.228.052 -1.404.059 336.371Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)499.040 0 -177.872 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)499.040 0 -177.872 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-34.411.877 -34.542.064 -15.627.729 -16.288.785Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.798.042 -1.965.304 -1.013.103 -677.726Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-2.057.052 -3.010.197 -746.207 -1.106.067Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-2.222.719 -3.487.730 -830.640 -1.272.900Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)165.667 477.533 84.433 166.833Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 259.010 1.044.893 -266.896 428.341Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)91.937 1.193.893 -403.066 488.505Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)167.073 -149.000 136.170 -60.164İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-350.401 -386.201 -161.198 -154.157Faaliyet Giderleri (-)31 -31.657.498 -32.187.513 -13.847.633 -15.453.919Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)-605.936 -3.046 -605.795 -2.983Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-605.936 -3.046 -605.795 -2.983Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI3.342.656 2.098.923 2.440.578 2.115.332HAYAT TEKNİK GELİR1.109.178.202 429.789.544 675.903.022 228.874.759Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)616.817.206 307.097.116 310.800.408 172.488.302Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 611.890.278 315.897.065 308.174.768 169.604.660Brüt Yazılan Primler (+)24 619.487.902 326.119.502 312.766.951 174.462.619Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -7.597.624 -10.222.437 -4.592.183 -4.857.959Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 4.926.928 -8.799.949 2.625.640 2.883.642Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 5.073.643 -10.111.891 2.933.323 2.930.046Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 -146.715 1.311.942 -307.683 -46.404Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri468.826.919 107.540.731 356.172.981 51.411.518Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)23.534.077 15.151.697 8.929.633 4.974.939Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)23.534.077 15.151.697 8.929.633 4.974.939Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER-1.038.441.059 -394.010.940 -623.370.495 -207.643.675Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-110.177.568 -45.310.939 -52.919.183 -20.881.432Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-105.046.040 -44.503.990 -47.518.812 -20.371.941Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-106.117.736 -46.043.984 -47.858.715 -21.443.314Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)1.071.696 1.539.994 339.903 1.071.373Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -5.131.528 -806.949 -5.400.371 -509.491Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-5.154.459 -1.268.703 -5.920.038 -719.585Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)22.931 461.754 519.667 210.094İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -463.942.977 -202.290.911 -203.221.588 -97.008.056Matematik Karşılıklar (-)-463.094.918 -202.409.190 -202.161.848 -97.233.362Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-463.013.706 -202.610.994 -202.118.662 -97.279.990Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-81.212 201.804 -43.186 46.628Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)-848.059 118.279 -1.059.740 225.306Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)-848.059 118.279 -1.059.740 225.306Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-5.890.387 -3.832.149 -3.022.777 -1.923.847Faaliyet Giderleri (-)31 -165.171.358 -110.431.234 -73.408.576 -57.118.035Yatırım Giderleri (-)36 -293.148.766 -31.950.900 -290.763.893 -30.599.922Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-110.003 -194.807 -34.478 -112.383TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT70.737.143 35.778.604 52.532.527 21.231.084EMEKLİLİK TEKNİK GELİR25 219.717.783 190.829.388 106.409.522 90.560.321Fon İşletim Gelirleri25 163.587.307 125.162.189 84.897.167 63.500.013Yönetim Gideri Kesintisi25 42.892.466 44.642.075 15.336.427 18.228.998Giriş Aidatı Gelirleri25 12.780.218 20.024.615 5.946.546 8.372.525Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 360.621 963.690 148.899 441.678Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri25 97.171 36.819 80.483 17.107Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ-189.302.382 -150.800.544 -90.492.199 -74.768.611Toplam Fon Giderleri (-)-25.367.266 -18.936.015 -13.325.361 -9.861.277Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)-18.400 -630 0 -630Faaliyet Giderleri (-)31 -153.617.986 -122.306.676 -72.057.684 -60.360.346Diğer Teknik Giderler (-)-8.951.326 -7.798.690 -4.608.398 -3.777.293Ceza Ödemeleri (-)-1.347.404 -1.758.533 -500.756 -769.065TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK30.415.401 40.028.844 15.917.323 15.791.710II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI3.342.656 2.098.923 2.440.578 2.115.332TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT70.737.143 35.778.604 52.532.527 21.231.084TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK30.415.401 40.028.844 15.917.323 15.791.710GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ104.495.200 77.906.371 70.890.428 39.138.126YATIRIM GELİRLERİ89.724.445 61.783.820 61.913.120 43.892.923Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 57.420.591 51.611.069 24.660.316 12.526.962Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 7.952.263 1.526.711 6.559.905 1.526.711Finansal Yatırımların Değerlemesi27 22.338.487 -6.802.182 29.819.873 8.068.467Kambiyo Karları36 1.838.871 822.559 838.548 256.780İştiraklerden Gelirler26 64.230 89.623 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13, 26 0 14.341.233 0 21.401.620Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri26 110.003 194.807 34.478 112.383YATIRIM GİDERLERİ (-)-54.763.824 -18.906.126 -42.732.965 -9.900.761Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-4.012.138 -4.213.716 -2.177.742 -2.004.552Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0 0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-25.318.878 -619 -24.840.065 -619Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)13 -4.784.984 -235.600 -4.069.450 -235.600Kambiyo Zararları (-)-1.981.987 0 -1.981.987 0Amortisman Giderleri (-)6.1 -18.665.837 -14.456.191 -9.663.721 -7.659.990Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)26.174.100 29.376.812 15.535.255 5.029.856Karşılıklar Hesabı (+/-)-2.730.849 1.393.584 -211.863 103.051Reeskont Hesabı (+/-)0 0 0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35,47.4 12.124.067 5.403.323 5.779.586 -58.863Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar47.1 33.350.423 42.828.692 14.977.424 14.464.734Diğer Gider ve Zararlar (-)47.1 -21.037.195 -19.624.526 -9.361.187 -9.176.261Önceki Yıl Gelir ve Karları47.3 5.169.620 342.540 4.949.626 26.012Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)47.3 -701.966 -966.801 -598.331 -328.817DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI119.098.263 113.451.715 77.496.300 62.322.592Dönem Karı veya Zararı165.629.921 150.160.877 105.605.838 78.160.144Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -46.531.658 -36.709.162 -28.109.538 -15.837.552Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları119.098.263 113.451.715 77.496.300 62.322.592Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri652.256.924 381.484.160Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri2.773.959.199 2.401.839.108Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-210.796.849 -113.235.880Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-2.614.310.607 -2.244.286.206Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit601.108.667 425.801.182Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-24.113.966 -27.073.278Diğer Nakit Girişleri22.662.226 41.795.111Diğer Nakit Çıkışları (-)-297.065.392 -223.992.892Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit302.591.535 216.530.123YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı23.650 3.070Maddi Varlıkların İktisabı (-)6.3.1 -25.781.443 -17.648.490Mali Varlık İktisabı (-)11.4 -3.745.267.954 -1.147.146.479Mali Varlıkların Satışı11.4 3.681.813.534 1.002.452.450Alınan Faiz34.448.156 75.495.346Alınan Temettüler64.230 89.623Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-54.699.827 -86.754.480FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -8.128.932 -6.859.283Ödenen Temettüler (-)-91.700.651 -54.748.939Diğer Nakit GirişleriDiğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-99.829.583 -61.608.222KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ17.323.178 18.730.556Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış165.385.303 86.897.977Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu280.374.522 386.292.747Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 445.759.825 473.190.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 -19.587 0 0 370.292.068Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 -19.587 0 0 370.292.068Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -2.436.405 0 0 0 0 -2.436.405Varlıklarda Değer Artışı0 0 5.094.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.094.674Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 113.451.715 0 0 0 113.451.715Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000.000 0 0 0 -100.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 18.661.492 0 72.568.352 -91.229.844 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -34.046.530 0 0 54.794.243 11.494 72.210.717 113.451.715 -19.587 0 0 386.402.052Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 214.662.122 -19.587 0 0 519.762.986Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 214.662.122 -19.587 0 0 519.762.986Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.585.055 0 0 0 0 -1.585.055Varlıklarda Değer Artışı0 0 -8.887.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.887.965Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 119.098.263 0 0 0 119.098.263Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 25.245.658 0 23.891.597 -54.622.122 5.524.867 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -9.182.058 0 0 80.039.901 11.494 92.915.349 119.098.263 5.505.280 0 0 468.388.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865098BIST