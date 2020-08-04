***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
04.08.2020 22:22
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 580.532.611 398.527.876
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 291.385.668 190.080.031
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -108.939 -41.388
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 289.255.882 208.489.233
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 2.012.133.104 1.771.746.764
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 326.820.432 193.245.501
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 0 129.000.000
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 213.033.696 383.015.032
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 1.472.278.976 1.066.486.231
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 81.033.474 51.798.777
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 48.179.167 37.011.109
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 32.854.307 14.787.668
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45 1.035.951 3.143.495
Ortaklardan Alacaklar
12.2 0 23.568
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
11.691 5.906
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 1.024.260 3.114.021
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 594.911 520.027
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
75.293 53.893
Diğer Çeşitli Alacaklar
274.115 220.631
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
245.503 245.503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
52.348.999 38.126.851
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 29.463.785 33.622.434
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
11.280.456 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
11.604.758 4.504.417
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 3.521.781 850.808
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
47.1 2.721 10.838
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
47.1 1.461.497 635.488
Personele Verilen Avanslar
47.1 2.057.563 204.482
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
2.731.200.831 2.264.714.598
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 26.812.266.203 23.297.773.177
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 195.491.006 177.037.400
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 26.616.775.197 23.120.735.777
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 17.594 17.413
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 17.594 17.413
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 868.012 868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 56.811.105 60.326.477
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 14.149.854 13.296.320
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 22.937.399 21.007.774
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 1.721.735 1.721.735
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 30.604.395 29.640.700
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 44.012.826 42.063.298
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -56.615.104 -47.403.350
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 71.276.943 58.535.130
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 118.788.403 101.306.352
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -66.906.495 -57.516.287
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 19.395.035 14.745.065
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
46.086.346 695.060
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
46.086.346 695.060
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 30.628.123 18.344.703
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 30.628.123 18.344.703
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
27.017.954.326 23.436.559.972
TOPLAM VARLIKLAR
29.749.155.157 25.701.274.570
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20 7.779.107 8.056.056
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 14.107.041 14.740.592
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.327.934 -6.684.536
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 307.160.986 274.370.913
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 34.340.594 43.940.869
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 272.662.058 230.271.710
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.334 158.334
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
12.2, 19 68.286.380 5.858.395
Ortaklara Borçlar
12.2, 19 60.389.293 264.235
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 338.616 520.965
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 7.558.471 5.073.195
DİĞER BORÇLAR
47.1 12.577.335 12.888.556
Alınan Depozito ve Teminatlar
47.1 4.516 3.921
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
47.1 12.572.819 12.884.635
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
151.821.290 174.911.277
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 82.695.084 89.354.850
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 1.933.592 23.236.330
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 67.192.614 62.320.097
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 53.208.391 29.138.447
Ödenecek Vergi ve Fonlar
17.537.787 13.554.128
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.648.124 4.135.707
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 47.593.375 70.716.096
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -15.570.895 -59.267.484
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 28.276.189 27.301.015
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 28.276.189 27.301.015
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
2.20, 19 18.749.783 3.513.311
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.353.491 2.722.115
Gider Tahahkkukları
19 16.394.237 789.141
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 7.190.549 5.943.026
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 7.190.549 5.943.026
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
655.050.010 541.980.996
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20 25.954.572 27.677.489
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 40.313.708 44.843.368
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -14.359.136 -17.165.879
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 26.616.102.042 23.120.140.926
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 26.616.102.042 23.120.140.926
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 1.953.709.544 1.465.283.146
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 1.912.313.015 1.430.127.405
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 41.396.529 35.155.741
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
10.844.368 10.457.201
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
10.844.368 10.457.201
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 19.106.392 15.971.826
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 19.106.392 15.971.826
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
28.625.716.918 24.639.530.588
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
162.947.591 124.283.356
Yasal Yedekler
15.2 80.039.901 54.794.243
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 104.813.938 80.922.342
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -9.182.058 -294.093
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -12.735.684 -11.150.630
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
5.524.867 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-19.587 -19.587
NET DÖNEM KARI/ZARARI
119.098.263 214.662.122
Dönem Net Karı
119.098.263 214.662.122
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
468.388.229 519.762.986
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
29.749.155.157 25.701.274.570
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
37.754.533 36.640.987 18.068.307 18.404.117
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
37.255.493 36.640.987 18.246.179 18.404.117
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 35.522.655 39.931.270 16.386.035 15.451.474
Brüt Yazılan Primler (+)
24 37.685.837 42.590.685 16.465.392 16.821.494
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -2.163.182 -2.659.415 -79.357 -1.370.020
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 1.732.838 -3.290.283 1.860.144 2.952.643
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 2.561.398 -4.518.335 3.264.203 2.616.272
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 -828.560 1.228.052 -1.404.059 336.371
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
499.040 0 -177.872 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
499.040 0 -177.872 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-34.411.877 -34.542.064 -15.627.729 -16.288.785
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.798.042 -1.965.304 -1.013.103 -677.726
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-2.057.052 -3.010.197 -746.207 -1.106.067
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-2.222.719 -3.487.730 -830.640 -1.272.900
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
165.667 477.533 84.433 166.833
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 259.010 1.044.893 -266.896 428.341
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
91.937 1.193.893 -403.066 488.505
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
167.073 -149.000 136.170 -60.164
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-350.401 -386.201 -161.198 -154.157
Faaliyet Giderleri (-)
31 -31.657.498 -32.187.513 -13.847.633 -15.453.919
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-605.936 -3.046 -605.795 -2.983
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-605.936 -3.046 -605.795 -2.983
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
3.342.656 2.098.923 2.440.578 2.115.332
HAYAT TEKNİK GELİR
1.109.178.202 429.789.544 675.903.022 228.874.759
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
616.817.206 307.097.116 310.800.408 172.488.302
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 611.890.278 315.897.065 308.174.768 169.604.660
Brüt Yazılan Primler (+)
24 619.487.902 326.119.502 312.766.951 174.462.619
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -7.597.624 -10.222.437 -4.592.183 -4.857.959
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 4.926.928 -8.799.949 2.625.640 2.883.642
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 5.073.643 -10.111.891 2.933.323 2.930.046
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 -146.715 1.311.942 -307.683 -46.404
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
468.826.919 107.540.731 356.172.981 51.411.518
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
23.534.077 15.151.697 8.929.633 4.974.939
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
23.534.077 15.151.697 8.929.633 4.974.939
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-1.038.441.059 -394.010.940 -623.370.495 -207.643.675
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-110.177.568 -45.310.939 -52.919.183 -20.881.432
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-105.046.040 -44.503.990 -47.518.812 -20.371.941
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-106.117.736 -46.043.984 -47.858.715 -21.443.314
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.071.696 1.539.994 339.903 1.071.373
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -5.131.528 -806.949 -5.400.371 -509.491
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-5.154.459 -1.268.703 -5.920.038 -719.585
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
22.931 461.754 519.667 210.094
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -463.942.977 -202.290.911 -203.221.588 -97.008.056
Matematik Karşılıklar (-)
-463.094.918 -202.409.190 -202.161.848 -97.233.362
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-463.013.706 -202.610.994 -202.118.662 -97.279.990
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-81.212 201.804 -43.186 46.628
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
-848.059 118.279 -1.059.740 225.306
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
-848.059 118.279 -1.059.740 225.306
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-5.890.387 -3.832.149 -3.022.777 -1.923.847
Faaliyet Giderleri (-)
31 -165.171.358 -110.431.234 -73.408.576 -57.118.035
Yatırım Giderleri (-)
36 -293.148.766 -31.950.900 -290.763.893 -30.599.922
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-110.003 -194.807 -34.478 -112.383
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
70.737.143 35.778.604 52.532.527 21.231.084
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 219.717.783 190.829.388 106.409.522 90.560.321
Fon İşletim Gelirleri
25 163.587.307 125.162.189 84.897.167 63.500.013
Yönetim Gideri Kesintisi
25 42.892.466 44.642.075 15.336.427 18.228.998
Giriş Aidatı Gelirleri
25 12.780.218 20.024.615 5.946.546 8.372.525
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 360.621 963.690 148.899 441.678
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 97.171 36.819 80.483 17.107
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-189.302.382 -150.800.544 -90.492.199 -74.768.611
Toplam Fon Giderleri (-)
-25.367.266 -18.936.015 -13.325.361 -9.861.277
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
-18.400 -630 0 -630
Faaliyet Giderleri (-)
31 -153.617.986 -122.306.676 -72.057.684 -60.360.346
Diğer Teknik Giderler (-)
-8.951.326 -7.798.690 -4.608.398 -3.777.293
Ceza Ödemeleri (-)
-1.347.404 -1.758.533 -500.756 -769.065
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
30.415.401 40.028.844 15.917.323 15.791.710
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
3.342.656 2.098.923 2.440.578 2.115.332
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
70.737.143 35.778.604 52.532.527 21.231.084
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
30.415.401 40.028.844 15.917.323 15.791.710
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
104.495.200 77.906.371 70.890.428 39.138.126
YATIRIM GELİRLERİ
89.724.445 61.783.820 61.913.120 43.892.923
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 57.420.591 51.611.069 24.660.316 12.526.962
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 7.952.263 1.526.711 6.559.905 1.526.711
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 22.338.487 -6.802.182 29.819.873 8.068.467
Kambiyo Karları
36 1.838.871 822.559 838.548 256.780
İştiraklerden Gelirler
26 64.230 89.623 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13, 26 0 14.341.233 0 21.401.620
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 110.003 194.807 34.478 112.383
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-54.763.824 -18.906.126 -42.732.965 -9.900.761
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-4.012.138 -4.213.716 -2.177.742 -2.004.552
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-25.318.878 -619 -24.840.065 -619
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
13 -4.784.984 -235.600 -4.069.450 -235.600
Kambiyo Zararları (-)
-1.981.987 0 -1.981.987 0
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -18.665.837 -14.456.191 -9.663.721 -7.659.990
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
26.174.100 29.376.812 15.535.255 5.029.856
Karşılıklar Hesabı (+/-)
-2.730.849 1.393.584 -211.863 103.051
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35,47.4 12.124.067 5.403.323 5.779.586 -58.863
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.1 33.350.423 42.828.692 14.977.424 14.464.734
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.1 -21.037.195 -19.624.526 -9.361.187 -9.176.261
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 5.169.620 342.540 4.949.626 26.012
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3 -701.966 -966.801 -598.331 -328.817
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
119.098.263 113.451.715 77.496.300 62.322.592
Dönem Karı veya Zararı
165.629.921 150.160.877 105.605.838 78.160.144
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -46.531.658 -36.709.162 -28.109.538 -15.837.552
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
119.098.263 113.451.715 77.496.300 62.322.592
Azınlık Payları
0 0 0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
652.256.924 381.484.160
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.773.959.199 2.401.839.108
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-210.796.849 -113.235.880
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-2.614.310.607 -2.244.286.206
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
601.108.667 425.801.182
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-24.113.966 -27.073.278
Diğer Nakit Girişleri
22.662.226 41.795.111
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-297.065.392 -223.992.892
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
302.591.535 216.530.123
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
23.650 3.070
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -25.781.443 -17.648.490
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -3.745.267.954 -1.147.146.479
Mali Varlıkların Satışı
11.4 3.681.813.534 1.002.452.450
Alınan Faiz
34.448.156 75.495.346
Alınan Temettüler
64.230 89.623
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-54.699.827 -86.754.480
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -8.128.932 -6.859.283
Ödenen Temettüler (-)
-91.700.651 -54.748.939
Diğer Nakit Girişleri
0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-99.829.583 -61.608.222
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
17.323.178 18.730.556
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
165.385.303 86.897.977
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
280.374.522 386.292.747
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 445.759.825 473.190.724
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 -19.587 0 0 370.292.068
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 -19.587 0 0 370.292.068
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -2.436.405 0 0 0 0 -2.436.405
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 5.094.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.094.674
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 113.451.715 0 0 0 113.451.715
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000.000 0 0 0 -100.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 18.661.492 0 72.568.352 -91.229.844 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -34.046.530 0 0 54.794.243 11.494 72.210.717 113.451.715 -19.587 0 0 386.402.052
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 214.662.122 -19.587 0 0 519.762.986
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 214.662.122 -19.587 0 0 519.762.986
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.585.055 0 0 0 0 -1.585.055
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -8.887.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.887.965
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 119.098.263 0 0 0 119.098.263
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 25.245.658 0 23.891.597 -54.622.122 5.524.867 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -9.182.058 0 0 80.039.901 11.494 92.915.349 119.098.263 5.505.280 0 0 468.388.229
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865098
BIST