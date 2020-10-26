***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 757.606.581 398.428.419Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 453.182.733 189.980.574Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -249.732 -41.388Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 304.673.580 208.489.233FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11 2.251.849.255 1.766.777.490Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 224.378.275 193.245.501Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4, 11.4 0 129.000.000Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 250.768.509 378.045.758Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 1.776.702.471 1.066.486.231Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 68.644.902 51.296.729Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 33.882.668 36.509.061Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 34.762.234 14.787.668Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.2, 45 9.233.177 7.236.037Ortaklardan Alacaklar12.2 4.264 23.568İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar12.2 8.186.102 4.092.542Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar18.551 5.906Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 1.024.260 3.114.021İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 513.539 507.760Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar75.294 53.893Diğer Çeşitli Alacaklar192.742 208.364Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar245.503 245.503Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI2.20 46.356.304 37.723.002Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 25.583.596 33.622.434Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları12.948.862 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler7.823.846 4.100.568DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 3.056.184 825.114Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları1.381.418 635.488Personele Verilen Avanslar1.674.766 189.626Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI3.137.259.942 2.262.794.551CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 28.812.631.476 23.297.773.177Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12.1 215.499.770 177.037.400Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 28.597.131.706 23.120.735.777Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 15.596 16.250Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 15.596 16.250Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 2.868.012 2.868.012Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar45.2, 9 2.000.000 2.000.000Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 868.012 868.012Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 53.329.017 56.291.314Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 14.351.874 11.612.740Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 21.468.102 19.858.740Motorlu Taşıtlar6.3.4 1.721.735 1.721.735Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 29.565.864 28.618.396Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 40.000.536 38.131.237Birikmiş Amortismanlar (-)6 -53.779.094 -43.651.534Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 72.526.890 58.535.130Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 129.231.262 101.306.352Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -72.136.438 -57.516.287Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 15.432.066 14.745.065GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI34.795.419 694.749Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler34.795.419 694.749DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 35.905.826 17.198.584Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 35.905.826 17.198.584Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI29.012.072.236 23.433.377.216TOPLAM VARLIKLAR32.149.332.178 25.696.171.767YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 5.798.531 5.849.587Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 11.803.949 12.375.582Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -6.005.418 -6.525.995Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 337.591.783 286.782.074Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 33.513.585 50.990.388Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 303.919.865 235.633.352Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 158.333 158.334Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR12.2,19 69.673.034 6.175.630Ortaklara Borçlar12.2,19 60.392.034 264.235İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar12.2 549.708 367.984Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 251.478 406.278Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 8.479.814 5.137.133DİĞER BORÇLAR47.1 11.210.204 12.668.054Alınan Depozito ve Teminatlar5.153 3.921Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar11.205.051 12.664.133Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI164.718.804 174.911.277Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 69.831.068 89.354.850Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 26.061.943 23.236.330Muallak Tazminat Karşılığı - Net17.15 68.825.793 62.320.097İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI35 49.610.209 25.558.332Ödenecek Vergi ve Fonlar18.487.093 12.642.227Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri3.162.626 2.961.289Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 76.220.432 68.001.414Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -48.259.942 -58.046.598Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 29.118.329 22.559.966Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 29.118.329 22.559.966GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI2.20, 19 25.969.294 3.456.790Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 1.858.148 2.722.115Gider Tahahkkukları19 24.109.091 732.620Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 5.172.141 4.775.942Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 5.172.141 4.775.942KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI698.862.329 542.737.652UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 24.684.738 27.452.029Kredi Kuruluşlarına Borçlar