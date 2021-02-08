***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 986.330.032 398.428.419Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 658.028.179 189.980.574Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -168.867 -41.388Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 328.470.720 208.489.233FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11 2.229.963.493 1.766.777.490Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 112.389.182 193.245.501Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4, 11.4 0 129.000.000Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 241.385.756 378.045.758Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 1.876.188.555 1.066.486.231Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 61.732.577 51.296.729Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 34.193.263 36.509.061Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 27.539.314 14.787.668Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.2, 45 4.486.337 7.236.037Ortaklardan Alacaklar12.2 547.351 23.568İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar12.2 2.896.980 4.092.542Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar17.746 5.906Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 1.024.260 3.114.021İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 507.082 507.760Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar75.294 53.893Diğer Çeşitli Alacaklar186.285 0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları1.136.520 635.4880 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI3.342.634.788 2.262.794.551CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 30.660.641.567 23.297.773.177Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12.1 204.739.575 177.037.400Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 30.455.901.992 23.120.735.777Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 13.414 16.250Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 13.414 16.250Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 2.868.012 2.868.012Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar45.2, 9 2.000.000 2.000.000Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 868.012 868.012Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 51.008.205 56.291.314Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 14.362.246 11.612.740Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 21.499.483 19.858.740Motorlu Taşıtlar6.3.4 1.721.735 1.721.735Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 29.565.864 28.618.396Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 41.601.675 38.131.237Birikmiş Amortismanlar (-)6 -57.742.798 -43.651.534Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 93.797.549 58.535.130Haklar Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 157.401.429 101.306.352Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -78.358.177 -57.516.287Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 14.754.297 14.745.065GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI1.301.501 694.749Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler1.301.501 694.749DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 9.388.883 17.198.584Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 9.388.883 17.198.584Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI30.819.019.131 23.433.377.216TOPLAM VARLIKLAR34.161.653.919 25.696.171.767YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 4.730.021 5.849.587Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 10.989.892 12.375.582Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -6.259.871 -6.525.995Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 349.975.348 286.782.074Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 38.458.018 50.990.388Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 311.358.997 235.633.352Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 158.333 158.334Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR12.2,19 71.981.599 6.175.630Ortaklara Borçlar12.2,19 60.422.578 264.235İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar12.2 207.921 367.984Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 325.596 406.278Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 11.025.504 5.137.133DİĞER BORÇLAR47.1 22.113.883 12.668.054Alınan Depozito ve Teminatlar4.845 3.921Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar22.109.038 12.664.133Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI155.669.156 174.911.277Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 61.679.985 89.354.850Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 21.324.985 23.236.330Muallak Tazminat Karşılığı - Net17.15 72.664.186 62.320.097İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI35 34.187.402 25.558.332Ödenecek Vergi ve Fonlar19.483.812 12.642.227Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri3.467.766 2.961.289Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 88.290.002 68.001.414Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -77.054.178 -58.046.598Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 36.658.769 22.559.966Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 36.658.769 22.559.966GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI2.20, 19 2.464.801 3.456.790Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 1.681.106 2.722.115Gider Tahahkkukları19 781.640 732.620Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 5.182.770 4.775.942Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 5.182.770 4.775.942KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI682.963.749 542.737.652UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 25.268.451 27.452.029Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 38.200.152 44.600.014Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -12.931.701 -17.147.985Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR17.5, 17.6 30.455.130.719 23.120.140.926Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar17.5, 17.6 30.455.130.719 23.120.140.926Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 2.286.550.267 1.465.283.147Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 2.241.528.576 1.430.127.406Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 45.021.691 35.155.741DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI11.252.376 10.328.481Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları11.252.376 10.328.481DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 21.040.315 15.971.826Kıdem Tazminatı Karşılığı22 21.040.315 15.971.826Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI32.799.242.128 24.639.176.409ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15.2 837.095 837.095KAR YEDEKLERİ207.756.167 124.283.356Yasal Yedekler15.2 80.039.901 54.794.243Statü Yedekleri15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 104.813.938 80.922.342Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 36.602.809 -294.093Diğer Kar Yedekleri15.2 -13.711.975 -11.150.630GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI290.854.780 209.137.255Dönem Net Karı290.854.780 209.137.255Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI679.448.042 514.257.706TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE34.161.653.919 25.696.171.767Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR71.119.127 73.722.857Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)71.119.127 73.722.857Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 63.313.368 76.908.757Brüt Yazılan Primler (+)24 65.504.790 82.432.727Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -2.191.422 -5.523.970SGK'ya Aktarılan Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 7.805.759 -3.185.900Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 10.484.297 -4.733.282Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 -2.678.538 1.547.382Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-58.236.305 -63.238.899Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-2.545.256 -4.277.098Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-4.035.198 -5.459.353Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-4.695.182 -6.250.736Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)659.984 791.383Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 1.489.942 1.182.255Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)1.558.449 1.320.960Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)-68.507 -138.705İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-627.745 -753.490Faaliyet Giderleri (-)31 -55.052.340 -58.203.165Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)-10.964 -5.146Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-10.964 -5.146Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI12.882.822 10.483.958HAYAT TEKNİK GELİR2.241.731.505 1.138.770.182Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.269.978.607 911.724.288Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 1.250.109.501 883.280.033Brüt Yazılan Primler (+)24 1.266.367.504 905.321.486Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -16.258.003 -22.041.453Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 19.869.106 28.444.255Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 20.461.949 28.011.419Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 -592.843 432.836Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri933.532.876 203.077.972Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)38.220.022 23.977.342Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)38.220.022 23.977.342Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 -9.420HAYAT TEKNİK GİDER-2.001.740.548 -1.061.872.407Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-208.547.313 -119.562.062Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-196.713.282 -121.865.369Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-199.007.174 -124.388.378Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)2.293.892 2.523.009Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -11.834.031 2.303.307Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-10.794.583 1.149.301Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)-1.039.448 1.154.006İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -800.455.737 -544.770.652Matematik Karşılıklar (-)-799.968.765 -545.706.775Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-799.899.056 -545.873.580Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-69.709 166.805Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)-486.972 936.123Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)-486.972 936.123Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-9.238.205 -8.935.538Faaliyet Giderleri (-)31 -334.260.620 -300.997.717Yatırım Giderleri (-)36 -649.051.587 -87.190.680Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-187.086 -415.758TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT239.990.957 76.897.775EMEKLİLİK TEKNİK GELİR25 455.394.483 383.946.285Fon İşletim Gelirleri25 353.125.399 269.507.649Yönetim Gideri Kesintisi25 76.814.107 77.653.505Giriş Aidatı Gelirleri25 24.761.198 35.045.975Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 497.876 1.607.467Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri25 195.903 131.689Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ-453.626.968 -339.462.227Toplam Fon Giderleri (-)-50.558.644 -41.823.019Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)-18.400 -630Faaliyet Giderleri (-)31 -380.908.616 -276.781.440Diğer Teknik Giderler (-)-19.649.831 -17.575.019Ceza Ödemeleri (-)-2.491.477 -3.282.119TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK1.767.515 44.484.058II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI12.882.822 10.483.958TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT239.990.957 76.897.775TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK1.767.515 44.484.058GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ254.641.294 131.865.791YATIRIM GELİRLERİ238.602.995 165.815.583Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 152.217.681 109.615.164Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 16.865.010 13.420.785Finansal Yatırımların Değerlemesi27 33.147.902 -9.111.749Kambiyo Karları36 16.882.131 1.127.650İştiraklerden Gelirler26 64.230 89.623Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 6.439Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler26 19.238.955 50.251.913Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri26 187.086 415.758YATIRIM GİDERLERİ (-)-120.684.834 -40.309.274Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-7.761.351 -7.671.489Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-55.556.177 -22.848Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)13 -7.385.511 -674.500Kambiyo Zararları (-)-8.517.059 0Amortisman Giderleri (-)6.1 -36.981.565 -28.605.263Diğer Yatırım Giderleri (-)-4.483.171 -3.335.174DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)6.350.195 15.595.377Karşılıklar Hesabı (+/-)-3.197.530 1.310.515Reeskont Hesabı (+/-)0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35,47.4 3.091.338 3.380.713Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0Diğer Gelir ve Karlar47.2 72.999.396 64.485.987Diğer Gider ve Zararlar (-)47.2 -70.836.271 -50.859.233Önceki Yıl Gelir ve Karları47.3 5.077.868 357.246Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)47.3 -784.606 -3.079.851DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI290.854.780 209.137.255Dönem Karı veya Zararı378.909.650 272.967.477Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -88.054.870 -63.830.222Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları290.854.780 209.137.255Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.408.019.182 1.013.683.676Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri5.834.736.500 5.169.040.346Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-435.757.861 -332.196.997Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-5.546.976.374 -4.926.149.069Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit1.260.021.447 924.377.956Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-83.086.182 -61.695.259Diğer Nakit Girişleri32.219 141.804.837Diğer Nakit Çıkışları (-)-636.791.345 -400.453.093Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit540.176.139 604.034.441YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı296.150 2.299.889Maddi Varlıkların İktisabı (-)6.3.1 -68.049.423 -34.194.689Mali Varlık İktisabı (-)11.4 -6.021.228.660 -5.311.422.946Mali Varlıkların Satışı11.4 5.938.418.611 4.544.143.760Alınan Faiz121.357.180 190.301.936Alınan Temettüler64.230 89.623Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-29.141.912 -608.782.427FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -14.244.792 -12.022.985Ödenen Temettüler (-)-91.702.408 -91.157.185Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-105.947.200 -103.180.170KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ10.029.912 3.910.474Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış415.116.939 -104.017.682Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 280.275.065 384.292.747Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 695.392.004 280.275.065Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 0 0 0 370.311.655Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 0 0 0 370.311.655Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -4.038.315 0 0 0 0 -4.038.315Varlıklarda Değer Artışı0 0 38.847.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.847.111Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 209.137.255 0 0 0 209.137.255Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000.000 0 0 0 -100.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 18.661.492 0 72.568.352 -91.229.844 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 0 0 514.257.706Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 0 0 514.257.706Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 0 0 514.257.706Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -2.561.346 0 0 0 0 -2.561.346Varlıklarda Değer Artışı0 0 36.896.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.896.902Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 290.854.780 0 0 0 290.854.780Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 25.245.658 0 23.891.597 -49.137.255 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 0 0 679.448.042http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908490BIST