***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 994.041.049 398.527.876Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 665.739.196 190.080.031Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -168.867 -41.388Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 328.470.720 208.489.233FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11 2.229.963.493 1.771.746.764Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 112.389.182 193.245.501Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4, 11.4 0 129.000.000Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 241.385.756 383.015.032Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 1.876.188.555 1.066.486.231Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 62.869.408 51.798.777Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 35.330.094 37.011.109Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 27.539.314 14.787.668Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.2, 45 1.589.357 3.143.495Ortaklardan Alacaklar12.2 547.351 23.568İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar17.746 5.906Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 1.024.260 3.114.021İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 507.082 520.027Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar75.294 53.893Diğer Çeşitli Alacaklar186.285 220.631Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar245.503 245.503Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI57.221.136 38.126.851Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 23.152.652 33.622.434Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler34.068.484 4.504.417DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 3.188.280 850.808Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar47.1 0 10.838Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları47.1 1.306.315 635.488Personele Verilen Avanslar47.1 1.881.965 204.482Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI3.349.379.805 2.264.714.598CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 30.660.641.567 23.297.773.177Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12.1 204.739.575 177.037.400Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 30.455.901.992 23.120.735.777Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 13.543 17.413Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 13.543 17.413Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 868.012 868.012Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 868.012 868.012Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 52.765.552 60.326.477Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 16.044.009 13.296.320Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 22.648.518 21.007.774Motorlu Taşıtlar6.3.4 1.721.735 1.721.735Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 30.677.139 29.640.700Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 45.617.311 42.063.298Birikmiş Amortismanlar (-)6 -63.943.160 -47.403.350Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 93.797.549 58.535.130Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 157.401.429 101.306.352Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -78.358.177 -57.516.287Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 14.754.297 14.745.065GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI1.301.700 695.060Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler1.301.700 695.060DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 10.503.427 18.344.703Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 10.503.427 18.344.703Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI30.819.891.350 23.436.559.972TOPLAM VARLIKLAR34.169.271.155 25.701.274.570YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 5.054.716 8.056.056Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 11.333.979 14.740.592Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -6.279.263 -6.684.536Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 336.446.147 274.370.913Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 32.213.493 43.940.869Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 304.074.321 230.271.710Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 158.333 158.334Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR12.2, 19 71.803.237 5.858.395Ortaklara Borçlar12.2, 19 60.422.578 264.235İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 332.937 520.965Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 11.047.722 5.073.195DİĞER BORÇLAR47.1 22.612.506 12.888.556Alınan Depozito ve Teminatlar47.1 4.845 3.921Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar47.1 22.607.661 12.884.635Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI155.669.156 174.911.277Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 61.679.985 89.354.850Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 21.324.985 23.236.330Muallak Tazminat Karşılığı - Net17.15 72.664.186 62.320.097İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI35 38.732.354 29.138.447Ödenecek Vergi ve Fonlar20.662.691 13.554.128Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri4.701.311 4.135.707Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 90.440.439 70.716.096Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -77.072.087 -59.267.484Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 41.469.898 27.301.015Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 41.469.898 27.301.015GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI2.20, 19 2.592.987 3.513.311Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 1.681.106 2.722.115Gider Tahahkkukları19 909.826 789.141Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 6.467.738 5.943.026Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 6.467.738 5.943.026KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI680.848.739 541.980.996UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 25.287.659 27.677.489Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 38.219.902 44.843.368Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -12.932.243 -17.165.879Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR17.5, 17.6 30.455.130.719 23.120.140.926Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar17.5, 17.6 30.455.130.719 23.120.140.926Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 2.286.550.267 1.465.283.146Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 2.241.528.576 1.430.127.405Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 45.021.691 35.155.741DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI11.366.186 10.457.201Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları11.366.186 10.457.201DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 21.040.315 15.971.826Kıdem Tazminatı Karşılığı22 21.040.315 15.971.826Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI32.799.375.146 24.639.530.588ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15.2 837.095 837.095KAR YEDEKLERİ213.261.447 124.283.356Yasal Yedekler15.2 80.315.165 54.794.243Statü Yedekleri15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 110.043.954 80.922.342Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 36.602.809 -294.093Diğer Kar Yedekleri15.2 -13.711.975 -11.150.630GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 -19.587NET DÖNEM KARI/ZARARI294.948.728 214.662.122Dönem Net Karı294.948.728 214.662.122Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI689.047.270 519.762.986TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE34.169.271.155 25.701.274.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR73.437.035 74.456.749Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)71.119.127 73.722.857Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 63.313.368 76.908.757Brüt Yazılan Primler (+)24 65.504.790 82.432.727Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -2.191.422 -5.523.970SGK'ya Aktarılan Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 7.805.759 -3.185.900Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 10.484.297 -4.733.282Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 -2.678.538 1.547.382Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)2.317.908 733.892Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)2.317.908 733.892Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-61.215.870 -67.392.242Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-2.545.256 -4.277.098Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-4.035.198 -5.459.353Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-4.695.182 -6.250.736Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)659.984 791.383Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 1.489.942 1.182.255Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)1.558.449 1.320.960Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)-68.507 -138.705İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-627.745 -753.490Faaliyet Giderleri (-)31 -58.031.905 -62.356.508Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)-10.964 -5.146Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-10.964 -5.146Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI12.221.165 7.064.507HAYAT TEKNİK GELİR2.241.731.505 1.138.770.182Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.269.978.607 911.724.288Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 1.250.109.501 883.280.033Brüt Yazılan Primler (+)24 1.266.367.504 905.321.486Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -16.258.003 -22.041.453Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 19.869.106 28.444.255Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 20.461.949 28.011.419Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 -592.843 432.836Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri933.532.876 203.077.972Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)38.220.022 23.977.342Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)38.220.022 23.977.342Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 -9.420HAYAT TEKNİK GİDER-2.003.325.790 -1.051.905.182Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-208.547.313 -119.562.062Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-196.713.282 -121.865.369Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-199.007.174 -124.388.378Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)2.293.892 2.523.009Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -11.834.031 2.303.307Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-10.794.583 1.149.301Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)-1.039.448 1.154.006İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -800.455.737 -544.770.652Matematik Karşılıklar (-)-799.968.765 -545.706.775Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-799.899.056 -545.873.580Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-69.709 166.805Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)-486.972 936.123Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)-486.972 936.123Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-9.238.205 -8.935.538Faaliyet Giderleri (-)31 -335.845.862 -291.030.492Yatırım Giderleri (-)36 -649.051.587 -87.190.680Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-187.086 -415.758TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT238.405.715 86.865.000EMEKLİLİK TEKNİK GELİR25 455.394.483 383.946.285Fon İşletim Gelirleri25 353.125.399 269.507.649Yönetim Gideri Kesintisi25 76.814.107 77.653.505Giriş Aidatı Gelirleri25 24.761.198 35.045.975Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 497.876 1.607.467Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri25 195.903 131.689Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ-439.119.013 -334.039.296Toplam Fon Giderleri (-)-50.558.644 -41.823.019Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)-18.400 -630Faaliyet Giderleri (-)31 -366.400.661 -271.358.509Diğer Teknik Giderler (-)-19.649.831 -17.575.019Ceza Ödemeleri (-)-2.491.477 -3.282.119TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK16.275.470 49.906.989II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI12.221.165 7.064.507TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT238.405.715 86.865.000TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK16.275.470 49.906.989GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ266.902.350 143.836.496YATIRIM GELİRLERİ239.129.062 167.833.352Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 152.754.218 111.622.462Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 16.865.010 13.420.785Finansal Yatırımların Değerlemesi27 33.137.431 -9.101.278Kambiyo Karları36 16.882.131 1.127.650İştiraklerden Gelirler26 64.230 89.623Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 6.439Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13, 26 19.238.956 50.251.913Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri26 187.086 415.758YATIRIM GİDERLERİ (-)-123.307.483 -42.821.748Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-7.934.583 -7.988.029Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-55.556.177 -22.848Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)13 -7.385.511 -674.500Kambiyo Zararları (-)-8.517.059 0Amortisman Giderleri (-)6.1 -39.430.982 -30.801.197Diğer Yatırım Giderleri (-)-4.483.171 -3.335.174DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)2.430.107 12.358.925Karşılıklar Hesabı (+/-)-3.451.136 1.310.515Reeskont Hesabı (+/-)0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35,47.4 4.029.534 4.526.832Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0Diğer Gelir ve Karlar47.1 69.008.070 60.714.073Diğer Gider ve Zararlar (-)47.1 -71.370.097 -51.469.891Önceki Yıl Gelir ve Karları47.3 5.077.868 357.246Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)47.3 -864.132 -3.079.850DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI294.948.728 214.662.122Dönem Karı veya Zararı385.154.036 281.207.025Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -90.205.308 -66.544.903Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları294.948.728 214.662.122Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.409.702.307 1.013.683.676Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri5.834.736.500 5.169.040.346Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-408.373.111 -322.664.126Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-5.492.644.336 -4.885.112.468Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit1.343.421.360 974.947.428Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-83.738.996 -62.916.371Diğer Nakit Girişleri-7.791.541 141.804.837Diğer Nakit Çıkışları (-)-706.634.142 -444.079.993Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit545.256.681 609.755.901YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı296.150 4.353Maddi Varlıkların İktisabı (-)6.3.1 -68.138.395 -34.198.189Mali Varlık İktisabı (-)11.4 -6.063.378.645 -5.380.630.263Mali Varlıkların Satışı11.4 5.985.527.399 4.608.392.274Alınan Faiz121.871.270 192.303.257Alınan Temettüler64.230 89.623Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-23.757.991 -614.038.945FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -16.960.928 -14.098.485Ödenen Temettüler (-)-91.702.408 -91.157.185Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-108.663.336 -105.255.670KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ9.889.550 3.620.489Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış422.724.904 -105.918.225Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 280.374.522 386.292.747Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 703.099.426 280.374.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 -19.587 0 0 370.292.068Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 -19.587 0 0 370.292.068Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -4.038.315 0 0 0 0 -4.038.315Varlıklarda Değer Artışı0 0 38.847.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.847.111Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 214.662.122 0 0 0 214.662.122Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000.000 0 0 0 -100.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 18.661.492 0 72.568.352 -91.229.844 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 214.662.122 -19.587 0 0 519.762.986Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 214.662.122 -19.587 0 0 519.762.986Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 214.662.122 -19.587 0 0 519.762.986Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -2.561.346 0 0 0 0 -2.561.346Varlıklarda Değer Artışı0 0 36.896.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.896.902Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 294.948.728 0 0 0 294.948.728Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 25.520.922 0 29.121.613 -54.662.122 19.587 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.315.165 11.494 97.169.074 294.948.728 0 0 0 689.047.270http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908491BIST