***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 932.078.163 986.330.032Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 593.496.599 658.028.179Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -312.416 -168.867Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 338.893.980 328.470.720FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11 2.621.671.616 2.229.963.493Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 142.225.614 112.389.182Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4, 11.4 0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 297.969.493 241.385.756Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 2.181.476.509 1.876.188.555Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 74.929.192 61.732.577Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 36.219.406 34.193.263Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 38.709.786 27.539.314Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.2, 45 7.456.843 4.486.337Ortaklardan Alacaklar12.2 547.351 547.351İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar12.2 2.002.154 2.896.980Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar38.019 17.746Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 4.869.319 1.024.260İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 503.701 507.082Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar74.574 75.294Diğer Çeşitli Alacaklar183.624 186.285Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar245.503 245.503Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI2.20 64.577.754 56.953.295Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 25.183.120 23.152.652Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları680.695 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler38.713.939 33.800.643DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 7.688.091 2.661.972Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar4.313.352 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları1.823.151 1.136.520Personele Verilen Avanslar1.551.588 1.525.452Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI3.708.905.360 3.342.634.788CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 30.259.639.571 30.660.641.567Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12.1 223.271.760 204.739.575Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 30.036.367.811 30.455.901.992Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 12.277 13.414Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 12.277 13.414Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 2.897.700 2.868.012Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar45.2, 9 2.000.000 2.000.000Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 897.700 868.012Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 60.231.278 51.008.205Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 14.328.046 14.362.246Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 21.499.483 21.499.483Motorlu Taşıtlar6.3.4 5.522.379 1.721.735Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 29.565.864 29.565.864Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 43.976.123 41.601.675Birikmiş Amortismanlar (-)6 -54.660.617 -57.742.798Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 106.753.292 93.797.549Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 171.359.634 157.401.429Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -85.774.060 -78.358.177Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 21.167.718 14.754.297GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI1.041.550 1.301.501Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler1.041.550 1.301.501DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 25.694.171 9.388.883Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 25.694.171 9.388.883Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI30.456.269.839 30.819.019.131TOPLAM VARLIKLAR34.165.175.199 34.161.653.919YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 6.894.293 4.730.021Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 14.296.486 10.989.892Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -7.402.193 -6.259.871Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 382.623.219 349.975.348Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 48.531.664 38.458.018Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 333.933.222 311.358.997Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 158.333 158.333Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR12.2,19 88.895.293 71.981.599Ortaklara Borçlar12.2,19 80.437.247 60.422.578İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar12.2 0 207.921Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 639.793 325.596Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 7.818.253 11.025.504DİĞER BORÇLAR47.1 14.838.615 22.113.883Alınan Depozito ve Teminatlar5.505 4.845Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar14.833.110 22.109.038Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI164.510.680 155.669.156Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 70.634.983 61.679.985Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 27.081.636 21.324.985Muallak Tazminat Karşılığı - Net17.15 66.794.061 72.664.186İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI35 78.879.268 34.187.402Ödenecek Vergi ve Fonlar34.672.971 19.483.812Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri5.271.207 3.467.766Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 39.838.411 88.290.002Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -903.321 -77.054.178Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 24.521.036 36.658.769Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 24.521.036 36.658.769GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI2.20, 19 18.232.269 2.464.801Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 1.612.514 1.681.106Gider Tahahkkukları19 16.617.700 781.640Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 6.856.660 5.182.770Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 6.856.660 5.182.770KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI786.251.333 682.963.749UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 31.293.115 25.268.451Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 44.033.175 38.200.152Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -12.740.060 -12.931.701Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR17.5, 17.6 30.035.564.126 30.455.130.719Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar17.5, 17.6 30.035.564.126 30.455.130.719Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 2.685.033.095 2.286.550.267Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 2.638.450.317 2.241.528.576Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 46.582.778 45.021.691DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI11.255.463 11.252.376Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları11.255.463 11.252.376DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 23.389.490 21.040.315Kıdem Tazminatı Karşılığı22 23.389.490 21.040.315Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI32.786.535.289 32.799.242.128ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15.2 837.095 837.095KAR YEDEKLERİ286.093.856 207.756.167Yasal Yedekler15.2 95.139.901 80.039.901Statü Yedekleri15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 220.568.718 104.813.938Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 -14.817.024 36.602.809Diğer Kar Yedekleri15.2 -14.809.233 -13.711.975GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI125.457.626 290.854.780Dönem Net Karı125.457.626 290.854.780Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI592.388.577 679.448.042TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE34.165.175.199 34.161.653.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR15.640.714 19.009.314Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)15.640.714 19.009.314Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 17.069.060 19.136.620Brüt Yazılan Primler (+)24 17.155.127 21.220.445Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -86.067 -2.083.825SGK'ya Aktarılan Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -1.428.346 -127.306Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 -1.117.857 -702.805Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 -310.489 575.499Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-15.595.906 -17.460.387Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-580.795 -784.939Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-937.421 -1.310.845Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-998.421 -1.392.079Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)61.000 81.234Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 356.626 525.906Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)306.078 495.003Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)50.548 30.903İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-168.257 -189.203Faaliyet Giderleri (-)31 -14.540.491 -16.486.104Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)-306.363 -141Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-306.363 -141Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI44.808 1.548.927HAYAT TEKNİK GELİR725.333.656 433.275.180Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)375.478.821 306.016.798Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 383.005.472 303.715.510Brüt Yazılan Primler (+)24 388.622.222 306.720.951Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -5.616.750 -3.005.441Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -7.526.651 2.301.288Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 -7.940.896 2.140.320Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 414.245 160.968Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri327.153.637 112.653.938Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)22.701.198 14.604.444Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)22.701.198 14.604.444Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER-646.063.355 -416.243.218Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-41.074.069 -57.258.385Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-46.587.567 -57.527.228Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-46.830.486 -58.259.021Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)242.919 731.793Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 5.513.498 268.843Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)2.976.816 765.579Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)2.536.682 -496.736İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -422.677.402 -260.721.389Matematik Karşılıklar (-)-422.771.523 -260.933.070Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-422.741.155 -260.895.044Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-30.368 -38.026Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)94.121 211.681Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)94.121 211.681Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.392.830 -2.867.610Faaliyet Giderleri (-)31 -111.261.069 -92.935.436Yatırım Giderleri (-)36 -69.808.473 -2.384.873Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)150.488 -75.525TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT79.270.301 17.031.962EMEKLİLİK TEKNİK GELİR25 134.993.762 113.308.261Fon İşletim Gelirleri25 97.409.961 78.690.140Yönetim Gideri Kesintisi25 31.477.748 27.556.039Giriş Aidatı Gelirleri25 6.068.513 6.833.672Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 4.763 211.722Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri25 32.777 16.688Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ-123.979.612 -98.393.420Toplam Fon Giderleri (-)-15.452.885 -12.041.905Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 -18.400Faaliyet Giderleri (-)31 -103.005.165 -81.143.539Diğer Teknik Giderler (-)-4.466.809 -4.342.928Ceza Ödemeleri (-)-1.054.753 -846.648TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK11.014.150 14.914.841II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI44.808 1.548.927TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT79.270.301 17.031.962TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK11.014.150 14.914.841GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ90.329.259 33.495.730YATIRIM GELİRLERİ74.565.059 28.116.531Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 38.271.900 32.613.415Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 26.860.019 1.392.358Finansal Yatırımların Değerlemesi27 -1.576.586 -7.475.525Kambiyo Karları36 10.226.300 1.000.323İştiraklerden Gelirler26 64.230 64.230Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler830 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler26 868.854 446.205Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri26 -150.488 75.525YATIRIM GİDERLERİ (-)-35.948.929 -11.796.497Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-2.451.338 -1.772.063Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-321.849 -478.813Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)13 -17.931.610 -1.161.739Kambiyo Zararları (-)-3.331.121 0Amortisman Giderleri (-)6.1 -11.913.011 -8.383.882Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)37.918.334 11.426.166Karşılıklar Hesabı (+/-)-2.654.579 -2.518.986Reeskont Hesabı (+/-)0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35,47.4 8.969.235 5.777.775Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0Diğer Gelir ve Karlar47.2 40.474.774 19.502.744Diğer Gider ve Zararlar (-)47.2 -11.084.436 -11.520.473Önceki Yıl Gelir ve Karları47.3 2.670.390 219.994Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)47.3 -457.050 -34.888DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI125.457.626 43.013.959Dönem Karı veya Zararı166.863.723 61.241.930Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -41.406.097 -18.227.971Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları125.457.626 43.013.959Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri477.900.034 330.817.106Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.356.844.498 1.516.318.027Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-127.221.097 -123.876.304Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-1.295.258.104 -1.467.926.746Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit412.265.331 255.332.083Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-11.783.103 -9.468.057Diğer Nakit Girişleri0 24.431.499Diğer Nakit Çıkışları (-)-258.673.774 -144.721.230Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit141.808.454 125.574.295YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı31.500 0Maddi Varlıkların İktisabı (-)6.3.1 -24.172.270 -12.624.901Mali Varlık İktisabı (-)11.4 -736.955.382 -1.816.555.877Mali Varlıkların Satışı11.4 496.307.160 1.941.822.287Alınan Faiz75.997.175 42.470.396Alınan Temettüler65.060 64.230Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-188.726.757 155.176.135FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -3.542.339 -3.295.110Ödenen Temettüler (-)-127.390.267 -91.063.938Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-130.932.606 -94.359.048KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ27.260.936 5.239.826Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-150.589.973 191.631.208Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu695.392.004 280.275.065Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 544.802.031 471.906.273Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 514.257.706Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 514.257.706Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 315.521 0 0 315.521Varlıklarda Değer Artışı0 0 -60.627.153 0 0 0 0 0 0 0 -60.627.153Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 43.013.959 0 43.013.959Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 -160.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 25.245.658 0 23.891.597 -49.137.255 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -60.921.246 0 0 80.039.901 11.494 94.815.925 43.013.959 0 336.960.033Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 679.488.042Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 679.488.042Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.097.258 0 0 -1.097.258Varlıklarda Değer Artışı0 0 -51.419.833 0 0 0 0 0 0 0 -51.419.833Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 125.457.626 0 125.457.626Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 -160.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 15.100.000 0 115.754.780 -130.854.780 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -14.817.024 0 0 95.139.901 11.494 206.596.580 125.457.626 0 592.388.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932121BIST