***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 934.834.655 994.041.049Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 596.253.091 665.739.196Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -312.416 -168.867Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 338.893.980 328.470.720FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11 2.621.671.616 2.229.963.493Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 142.225.614 112.389.182Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4, 11.4 0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 297.969.493 241.385.756Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 2.181.476.509 1.876.188.555Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 75.217.297 62.869.408Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 36.507.511 35.330.094Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 38.709.786 27.539.314Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.2, 45 5.456.560 1.589.357Ortaklardan Alacaklar12.2 547.351 547.351İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar39.890 17.746Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 4.869.319 1.024.260İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 503.701 507.082Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar74.574 75.294Diğer Çeşitli Alacaklar183.624 186.285Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar245.503 245.503Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI66.357.259 57.221.136Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 25.183.120 23.152.652Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları680.695 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler40.493.444 34.068.484DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 8.915.835 3.188.280Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar47.1 4.704.619 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları47.1 1.849.360 1.306.315Personele Verilen Avanslar47.1 2.361.856 1.881.965Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI3.712.956.923 3.349.379.805CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 30.259.639.571 30.660.641.567Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12.1 223.271.760 204.739.575Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 30.036.367.811 30.455.901.992Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 12.506 13.543Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 897.700 868.012Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 897.700 868.012Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 71.937.838 52.765.552Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 16.007.992 16.044.009Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 22.648.518 22.648.518Motorlu Taşıtlar6.3.4 5.522.379 1.721.735Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 30.677.139 30.677.139Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 55.223.758 45.617.311Birikmiş Amortismanlar (-)6 -58.141.948 -63.943.160Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 106.753.292 93.797.549Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar-85.774.060 -78.358.177Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 21.167.718 14.754.297GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI1.042.558 1.301.700Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler1.042.558 1.301.700DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 26.419.669 10.503.427Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 26.419.669 10.503.427Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI30.466.703.134 30.819.891.350TOPLAM VARLIKLAR34.179.660.057 34.169.271.155YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 10.145.468 5.054.716Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 19.097.024 11.333.979Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -8.951.556 -6.279.263Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 366.024.521 336.446.147Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 42.165.260 32.213.493Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 323.700.928 304.074.321Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 158.333 158.333Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR12.2, 19 89.047.839 71.803.237Ortaklara Borçlar12.2, 19 80.437.247 60.422.578İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 778.992 332.937Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 7.831.600 11.047.722DİĞER BORÇLAR47.1 16.260.423 22.612.506Alınan Depozito ve Teminatlar5.505 4.845Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar16.254.918 22.607.661Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI164.510.680 155.669.156Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 70.634.983 61.679.985Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 27.081.636 21.324.985Muallak Tazminat Karşılığı - Net17.15 66.794.061 72.664.186İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI35 82.159.157 38.732.354Ödenecek Vergi ve Fonlar35.561.362 20.662.691Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri6.513.703 4.701.311Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 40.987.413 90.440.439Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -903.321 -77.072.087Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 27.115.790 41.469.898Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 27.115.790 41.469.898GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI2.20, 19 18.360.456 2.592.987Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 1.612.514 1.681.106Gider Tahahkkukları19 16.745.887 909.826Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 8.572.682 6.467.738Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 8.572.682 6.467.738KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI782.197.016 680.848.739UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 38.772.623 25.287.659Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 52.790.325 38.219.902Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -14.017.702 -12.932.243Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR17.5, 17.6 30.035.564.126 30.455.130.719Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar17.5, 17.6 30.035.564.126 30.455.130.719Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 2.685.033.095 2.286.550.267Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 2.638.450.317 2.241.528.576Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 46.582.778 45.021.691DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI11.387.532 11.366.186Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları11.387.532 11.366.186DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 23.389.490 21.040.315Kıdem Tazminatı Karşılığı22 23.389.490 21.040.315Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI32.794.146.866 32.799.375.146ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15.2 837.095 837.095KAR YEDEKLERİ291.599.136 213.261.447Yasal Yedekler15.2 95.415.165 80.315.165Statü Yedekleri15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 225.798.734 110.043.954Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 -14.817.024 36.602.809Diğer Kar Yedekleri15.2 -14.809.233 -13.711.975GEÇMİŞ YILLAR KARLARI4.093.948 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI126.785.996 294.948.728Dönem Net Karı126.785.996 294.948.728Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI603.316.175 689.047.270TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE34.179.660.057 34.169.271.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR16.287.266 19.686.226Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)15.640.714 19.009.314Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 17.069.060 19.136.620Brüt Yazılan Primler (+)24 17.155.127 21.220.445Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -86.067 -2.083.825SGK'ya Aktarılan Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -1.428.346 -127.306Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 -1.117.857 -702.805Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 -310.489 575.499Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)646.552 676.912Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)646.552 676.912Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-16.476.751 -18.784.148Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-580.795 -784.939Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-937.421 -1.310.845Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-998.421 -1.392.079Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)61.000 81.234Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 356.626 525.906Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)306.078 495.003Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)50.548 30.903İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-168.257 -189.203Faaliyet Giderleri (-)31 -15.421.336 -17.809.865Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)-306.363 -141Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-306.363 -141Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-189.485 902.078HAYAT TEKNİK GELİR725.333.656 433.275.180Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)375.478.821 306.016.798Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 383.005.472 303.715.510Brüt Yazılan Primler (+)24 388.622.222 306.720.951Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -5.616.750 -3.005.441Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -7.526.651 2.301.288Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 -7.940.896 2.140.320Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 414.245 160.968Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri327.153.637 112.653.938Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)22.701.198 14.604.444Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)22.701.198 14.604.444Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER-645.345.668 -415.070.564Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-41.074.069 -57.258.385Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-46.587.567 -57.527.228Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-46.830.486 -58.259.021Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)242.919 731.793Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 5.513.498 268.843Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)2.976.816 765.579Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)2.536.682 -496.736İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -422.677.402 -260.721.389Matematik Karşılıklar (-)-422.771.523 -260.933.070Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-422.741.155 -260.895.044Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-30.368 -38.026Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)94.121 211.681Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)94.121 211.681Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.392.830 -2.867.610Faaliyet Giderleri (-)31 -110.543.382 -91.762.782Yatırım Giderleri (-)36 -69.808.473 -2.384.873Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)150.488 -75.525TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT79.987.988 18.204.616EMEKLİLİK TEKNİK GELİR25 134.993.762 113.308.261Fon İşletim Gelirleri25 97.409.961 78.690.140Yönetim Gideri Kesintisi25 31.477.748 27.556.039Giriş Aidatı Gelirleri25 6.068.513 6.833.672Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 4.763 211.722Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri25 32.777 16.688Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ-118.431.918 -98.810.183Toplam Fon Giderleri (-)-15.452.885 -12.041.905Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 -18.400Faaliyet Giderleri (-)31 -97.457.471 -81.560.302Diğer Teknik Giderler (-)-4.466.809 -4.342.928Ceza Ödemeleri (-)-1.054.753 -846.648TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK16.561.844 14.498.078II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-189.485 902.078TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT79.987.988 18.204.616TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK16.561.844 14.498.078GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ96.360.347 33.604.772YATIRIM GELİRLERİ75.003.206 28.257.530Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 38.710.047 32.760.275Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 26.860.019 1.392.358Finansal Yatırımların Değerlemesi27 -1.576.586 -7.481.386Kambiyo Karları36 10.226.300 1.000.323İştiraklerden Gelirler26 64.230 64.230Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler830 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13, 26 868.854 446.205Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri26 -150.488 75.525YATIRIM GİDERLERİ (-)-37.243.685 -12.477.064Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-2.762.397 -1.834.396Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-321.849 -478.813Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)13 -17.931.610 -1.161.739Kambiyo Zararları (-)-3.331.121 0Amortisman Giderleri (-)6.1 -12.896.708 -9.002.116Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)35.221.227 10.638.845Karşılıklar Hesabı (+/-)-3.103.893 -2.518.986Reeskont Hesabı (+/-)0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35,47.4 9.470.737 6.344.481Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0Diğer Gelir ve Karlar47.1 38.772.191 18.372.999Diğer Gider ve Zararlar (-)47.1 -11.116.352 -11.676.008Önceki Yıl Gelir ve Karları47.3 1.671.692 219.994Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)47.3 -473.148 -103.635DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI126.785.996 41.601.963Dönem Karı veya Zararı169.341.095 60.024.083Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -42.555.099 -18.422.120Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları126.785.996 41.601.963Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri479.395.312 331.455.119Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.356.844.498 1.516.318.027Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-119.151.504 -117.282.052Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-1.283.072.692 -1.453.156.163Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit434.015.614 277.334.931Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-13.394.362 -10.120.467Diğer Nakit Girişleri16.204 24.431.499Diğer Nakit Çıkışları (-)-283.338.957 -167.368.290Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit137.298.499 124.277.673YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı31.500 0Maddi Varlıkların İktisabı (-)6.3.1 -24.172.270 -12.713.871Mali Varlık İktisabı (-)11.4 -736.955.382 -1.838.055.874Mali Varlıkların Satışı11.4 496.307.160 1.965.497.195Alınan Faiz76.416.830 42.615.493Alınan Temettüler65.060 64.230Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-188.307.102 157.407.173FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -4.402.969 -3.897.830Ödenen Temettüler (-)-127.390.267 -91.063.938Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-131.793.236 -94.961.768KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ27.260.936 5.126.663Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-155.540.903 191.849.741Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu703.099.426 280.374.522Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 547.558.523 472.224.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 214.662.122 -19.587 519.762.986Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 214.662.122 -19.587 519.762.986Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 315.521 0 0 315.521Varlıklarda Değer Artışı0 0 -60.627.153 0 0 0 0 0 0 0 -60.627.153Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 41.601.963 0 41.601.963Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 -160.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 25.245.658 0 23.891.597 -54.662.122 5.524.867 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -60.921.246 0 0 80.039.901 11.494 94.815.925 41.601.963 5.505.280 341.053.317Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.315.165 11.494 97.169.074 294.948.728 0 689.047.270Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.315.165 11.494 97.169.074 294.948.728 0 689.047.270Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.097.258 0 0 -1.097.258Varlıklarda Değer Artışı0 0 -51.419.833 0 0 0 0 0 0 0 -51.419.833Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 126.785.996 0 126.785.996Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 -160.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 15.100.000 0 115.754.780 -134.948.728 4.093.948 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -14.817.024 0 0 95.415.165 11.494 211.826.596 126.785.996 4.093.948 603.316.175http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932123BIST