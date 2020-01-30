***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.01.2020 16:38
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Haluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
Hayri Çulhacı Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
Antony Feliks Reczek Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MUSTAFA FIRAT KURUCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
ADAM JACEK USZPOLEWICZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
LEE PATRICK CALLAGHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
LÜTFİYE YEŞİM UÇTUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
SİR ADRİAN ALASTAİR MONTAGUE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
PATRICK DIXNEUF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815503
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
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|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
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|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8028
|7,8419
|% 0,95
|
|Frank
|6,1442
|6,1812
|% 0,86
|
|Riyal
|1,5895
|1,5975
|% 0,40
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|2,19
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,33
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|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,08
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|B. Petrol
|57,61
|57,61
|-1,30
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