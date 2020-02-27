***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Riskin Erken Saptanması KomitesiLEE PATRICK CALLAGHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilLÜTFİYE YEŞİM UÇTUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiSİR ADRİAN ALASTAİR MONTAGUE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilPATRICK DIXNEUF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil HayırGÖKHAN EYİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil HayırNESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822118BIST