***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.02.2020 18:23
Riskin Erken Saptanması Komitesi
LEE PATRICK CALLAGHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
LÜTFİYE YEŞİM UÇTUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
SİR ADRİAN ALASTAİR MONTAGUE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
PATRICK DIXNEUF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Hayır
GÖKHAN EYİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
NESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822118
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
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|Önceki Kapanış
|: 115.171
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114.464
En Düşük
110.418
18:056,1808
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,1750
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|Önceki Kapanış
|: 6,1600
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6,1813
En Düşük
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18:056,8015
En Yüksek
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|: 1,55%
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|Açılış
|: 6,7670
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|Önceki Kapanış
|: 6,6930
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En Düşük
6,6963
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
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|Açılış
|: 328,65
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
329,24
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|11,26
|748.841
|% 7,03
|
|ALYAG
|0,77
|1.350.099
|% 4,05
|
|AEFES
|24,32
|41.628.053
|% 0,08
|
|ASLAN
|35,14
|5.783.315
|% -0,96
|
|ALKA
|6,48
|11.910.005
|% -1,07
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.395.915
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9433
|7,9832
|% 0,31
|
|Frank
|6,3485
|6,3867
|% 1,16
|
|Riyal
|1,6422
|1,6504
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|17,30
|
|Altın Gr.
|329
|329
|4,68
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|50,88
|50,88
|-1,93
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