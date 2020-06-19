AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,76
|39.067.388
|% 9,92
|ULAS
|3,71
|7.954.723
|% 8,48
|TCELL
|17,36
|1.749.960.334
|% 6,96
|ICBCT
|5,93
|98.938.924
|% 6,65
|MERIT
|21,70
|49.591
|% 6,16
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4613
|8,5037
|% -0,36
|Frank
|7,1770
|7,2203
|% -0,02
|Riyal
|1,8181
|1,8272
|% -0,24
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|10,67
|Altın Gr.
|381
|382
|1,66
|Cumhuriyet
|2.481
|2.494
|7,60
|Tam
|2.546
|2.557
|5,80
|Yarım
|1.241
|1.251
|3,80
|Çeyrek
|622
|626
|1,90
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|0,25
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|0,76
Seans Raporu
- 16:30TCELL Yüzde 6.84 oranında artışla 17.34 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 587, 300 adet işlem
- 16:29XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1468, 92 artarak (% 1.40 ) 106, 056
- 16:29 Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHYAY, TEKTU, SOKM
- 16:29 Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, EGCEY, EKIZ, DENGE, EGCYH, EGCYO, UZERB
- 16:29 HALKS, MERIT, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında