***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.03.2021 14:26
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mustafa Fırat Kuruca Genel Müdür - CEO Üst Düzey Yönetici
Selim Avşar Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
Berkant Dişcigil Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
Fahri Arkan Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
YEŞİM SERTTUNALI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
BURAK YÜZGÜL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
FİSUN KOÇ DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ZELİHA ALTINOK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918426
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0245
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0572
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05418,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,24
|Açılış
|: 418,29
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|5,17
|10.890.651
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.724.303
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.357.159
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.325.841
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.905
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|4.437.172
|% -9,97
|
|CASA
|152,40
|2.644.547
|% -9,93
|
|GRNYO
|3,36
|17.168.406
|% -7,69
|
|SERVE
|17,00
|566.528
|% -7,31
|
|EPLAS
|34,00
|8.923.620
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KOZAL
|126,30
|1.358.366.014
|% 2,27
|
|OTKAR
|439,10
|1.283.059.211
|% 0,71
|
|FROTO
|208,40
|1.070.454.706
|% 9,97
|
|THYAO
|14,74
|950.732.604
|% 0,34
|
|GSRAY
|4,14
|891.340.257
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,25
|476.524.886
|% 0,90
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,83
|935.721.183
|% 3,16
|
|TSKB
|1,71
|201.160.209
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5038
|7,5082
|% -0,33
|
|Euro
|8,9247
|8,9311
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,3869
|10,4390
|% -0,54
|
|Frank
|8,0692
|8,1178
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9938
|2,0038
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|1,01
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,01
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,89
|67,89
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında