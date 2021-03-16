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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.03.2021 14:26



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mustafa Fırat Kuruca Genel Müdür - CEO Üst Düzey Yönetici
Selim Avşar Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
Berkant Dişcigil Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
Fahri Arkan Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
YEŞİM SERTTUNALI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
BURAK YÜZGÜL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
FİSUN KOÇ DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ZELİHA ALTINOK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918426


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Cumhuriyet 2.781 2.823 -18,00  
Tam 2.769 2.841 -16,37  
Yarım 1.338 1.374 -7,92  
Çeyrek 671 687 -3,96  
Gümüş.Ons 25,96 26,01 -0,26  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,09  
B. Petrol 67,89 67,89 -0,99  
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