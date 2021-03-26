***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.03.2021 13:17
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Haluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0334
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0939
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
18:059,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1474
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
18:05447,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 7,48
|Açılış
|: 447,95
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,71
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0330
|8,0331
|% 1,18
|
|Euro
|9,4780
|9,5011
|% 1,56
|
|Sterlin
|11,0484
|11,1038
|% 1,71
|
|Frank
|8,5174
|8,5687
|% 1,34
|
|Riyal
|2,1360
|2,1467
|% 1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|5,97
|
|Altın Gr.
|448
|448
|7,48
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|2,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194